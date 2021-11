Registros: Chris Cuomo usó “fuentes” para obtener información sobre las acusaciones contra su hermano

Lo que debes saber Las transcripciones publicadas el lunes revelan más detalles del papel del presentador de CNN Chris Cuomo al asesorar a su hermano, el exgobernador Andrew Cuomo, frente a las acusaciones de acoso sexual que lo obligaron a dejar el cargo.

Chris Cuomo se ofreció a ayudar a tratar de averiguar a través de sus "fuentes" si iban a presentarse más mujeres y posiblemente saber sus identidades.

Chris Cuomo, el presentador de "Cuomo Prime Time" de CNN, se defendió y dijo que nunca informó sobre la situación de Cuomo para CNN y que nunca trató de influir en la cobertura.

Chris Cuomo dijo a los investigadores que hablaba con regularidad con su hermano, intercambiaba mensajes de texto con sus principales asesores y que le enviaron correos electrónicos en febrero y marzo mientras formulaban una respuesta a las acusaciones de varias mujeres.

También se ofreció a ayudar a tratar de averiguar a través de sus "fuentes" si más mujeres iban a presentarse y posiblemente saber sus identidades.

"Por favor, déjeme ayudar a preparar", dijo Chris Cuomo en un mensaje a Melissa DeRosa, entonces secretaria del gobernador, a principios de marzo. A raíz de un informe del New York Times que detallaba un supuesto beso del gobernador, le envió un mensaje de texto a DeRosa: "Tengo una pista sobre la novia de la boda".

“Lo haría, cuando me lo pidieran, me acercaría a las fuentes, a otros periodistas, para ver si habían oído hablar de alguien más que saliera del armario”, dijo Chris Cuomo a los investigadores.

Anteriormente se conocía el papel de Chris Cuomo como asesor no oficial de su hermano. Luego de que algunos detalles de su trabajo fueran resaltados en un informe de agosto de la fiscal general del estado, Letitia James, el periodista reconoció que fue un “error” haberse sumado a las llamadas de estrategia con un grupo de asesores de su hermano.

Pero una transcripción de la entrevista de julio de Chris Cuomo con los investigadores, así como la publicación de 169 páginas de correos electrónicos, mensajes de texto y otras comunicaciones, ofrecen más detalles sobre su participación en la formación del mensaje de su hermano.

"Me preocupaba que esto no se estuviera manejando de la manera correcta, y no es mi trabajo manejarlo, ¿de acuerdo?" Chris Cuomo testificó. “No trabajo para el gobernador. No lo estoy defendiendo en este asunto. No lo estoy cubriendo. Ya sabes, esto es, esto no es lo que hago ".

“Estoy preocupado por mi hermano y preocupado de que esto se esté manejando de la mejor manera posible. Y mi sensación fue que, según mi mantra básico, debes decir la verdad y enfrentarte a ellos si tienes algo que decir. Y si tienes algo que poseer, también debes hacerlo ”, dijo.

Andrew Cuomo renunció en agosto para evitar un probable juicio político, a raíz de una investigación independiente que encontró que acosó sexualmente al menos a 11 mujeres.

Chris Cuomo, el presentador de "Cuomo Prime Time" de CNN, se ha defendido diciendo que nunca informó sobre la situación de Cuomo para CNN y que nunca trató de influir en la cobertura.

"Traté de hacer lo correcto", dijo el presentador al aire en agosto, y agregó que "no tenía el control de nada".

Un mensaje a los representantes de CNN en busca de comentarios no fue respondido de inmediato.

La transcripción de la entrevista de Chris Cuomo fue parte de un nuevo lote de materiales publicados el lunes por la oficina de la fiscal general, reunidos durante su investigación de meses sobre la conducta del gobernador con las mujeres.

Una copia del testimonio en video del exgobernador Cuomo se publicó por primera vez. Las transcripciones de la misma se habían hecho públicas anteriormente.