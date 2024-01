Recompensa para dar con paradero del asesino de líder religioso en NJ crece a $35,000

Lo que debes saber La policía de Nueva Jersey continúa su búsqueda del asesino de un líder musulmán que recibió un disparo afuera de su mezquita en Newark antes de las oraciones de la mañana, ofreciendo dinero en efectivo a cualquiera que pudiera ayudarlos a realizar un arresto.

NUEVA JERSEY -- La policía de Nueva Jersey continúa su búsqueda del asesino de un líder musulmán que recibió un disparo afuera de su mezquita en Newark antes de las oraciones de la mañana, ofreciendo dinero en efectivo a cualquiera que pudiera ayudarlos a realizar un arresto. Las autoridades dijeron que no tenían pruebas de que el odio religioso motivara el asesinato del imán, pero prometieron proteger a las personas de fe en medio de crecientes informes de ataques parciales en todo Estados Unidos.

El asesinato del imán Hassan Sharif mientras preparaba para abrir la mezquita Masjid Muhammad-Newark el miércoles ha generado una intensa redada policial. El fiscal general del estado se comprometió a ayudar a los funcionarios locales y del condado, y el sheriff del condado de Essex anunció una recompensa de $25,000.

El tiroteo de Sharif se produce en medio de una intensificación de los incidentes contra musulmanes y judíos desde que Hamás cometió ataques terroristas contra Israel el 7 de octubre, provocando una guerra en la Franja de Gaza.

El Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses, la organización de defensa y derechos civiles musulmanes más grande del país, registró más de 2,000 incidentes de odio contra los musulmanes estadounidenses en los primeros dos meses desde que comenzaron los ataques en Medio Oriente, frente a casi 800 en el mismo período del año pasado.

El consejo dijo el jueves que estaba ofreciendo una recompensa de $10,000 por información que conduzca al arresto y condena por la muerte del imán.

"Debido al aumento sin precedentes de la intolerancia y la violencia antimusulmana que hemos presenciado en las últimas semanas, las autoridades policiales locales, estatales y nacionales deben investigar a fondo el tiroteo contra el Imam Hassan Sharif y mantener segura a la comunidad musulmana", dijo el director ejecutivo nacional de CAIR, Nihad Awad.

El fiscal general Matt Platkin dijo el miércoles que aún no hay evidencia de que el asesinato de Sharif fuera un crimen de odio, pero él y otros funcionarios no detallaron cómo determinaron eso, ni ofrecieron más detalles más allá de decir que Sharif recibió más de un disparo en su automóvil alrededor de las 6 a.m., y fue trasladado rápidamente al Hospital University adyacente, donde murió por la tarde.

Incluso sin pruebas de una conexión antimusulmán, las autoridades reconocieron explícitamente el contexto global más amplio.

“Quiero que todos los residentes de nuestro estado sepan que estamos aportando todos nuestros recursos para mantener seguros a nuestros amigos y vecinos musulmanes, así como a todos los habitantes de Nueva Jersey”, dijo Platkin.

Sharif había sido el imán residente en su mezquita durante cinco años y participaba activamente en la comunidad interreligiosa, dijeron funcionarios de la ciudad. Entre otras cosas, ayudó a supervisar la participación de la mezquita como una casa segura donde la gente podía ir para evitar interacciones violentas con la policía, lo que "ayudó enormemente" a la detención de delincuentes y el cumplimiento de órdenes judiciales, dijo el Director de Seguridad Pública de Newark, Fritz Fragé.

Durante casi dos décadas, Sharif también trabajó como oficial de seguridad del transporte para la Administración de Seguridad del Transporte (o TSA por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, dijo la portavoz de la TSA, Lisa Farbstein.

"Nos entristece profundamente enterarnos de su fallecimiento y enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas", dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

En un comunicado en video publicado en su sitio web, la mezquita ofreció oraciones y dijo que la comunidad se concentraría en brindarle a Sharif un último adiós y su entierro. El comunicado describió a Sharif como hermano, amigo, padre y esposo y pedía a la comunidad que fuera consciente del dolor de la familia.

La muerte de Sharif se produce tras otros asesinatos recientes de líderes religiosos o en lugares de culto que, pero según las autoridades, no estaban relacionados con crímenes de odio.

En Detroit, las autoridades dijeron que no había ni la más mínima evidencia de que el asesinato de un líder de sinagoga en su casa en octubre estuviera motivado por el antisemitismo. En Upper Darby, Pensilvania, las autoridades dijeron que la muerte de un hombre afuera de una mezquita fue el resultado de un robo de auto.