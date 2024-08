Cae rayo sobre edificio de zoológico Turtle Back en NJ, provocando un incendio

Lo que debes saber Un rayo cayó sobre el zoológico Turtle Back de Nueva Jersey mientras fuertes tormentas atravesaban el área el miércoles por la noche, provocando un incendio pero sin herir gravemente a ningún animal, dicen las autoridades.

NUEVA YORK -- Un rayo cayó sobre el zoológico Turtle Back de Nueva Jersey mientras fuertes tormentas atravesaban el área el miércoles por la noche, provocando un incendio pero sin herir gravemente a ningún animal, dicen las autoridades.

El Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía de West Orange fueron enviados al lugar.

Sea Turtle Recovery dijo en un comunicado en Facebook que las tortugas marinas en el edificio estuvieron expuestas a un denso humo y fueron trasladadas a un edificio seguro dentro del zoológico para su clasificación.

Una tortuga, una Kemp's Ridley en peligro de extinción llamada Pickles, había estado en el hospital de animales luchando contra una infección respiratoria y estuvo en peligro por un momento, pero se recuperó, dicen los funcionarios.

Las cinco tortugas que habían estado en el edificio están estables aunque siguen siendo monitoreados.

"No podemos comenzar a evaluar los daños, y no sabemos en este momento todos los daños causados ​​a la filtración y al tanque. Una vez más, nuestros animales son el foco actual", dijo el grupo. "Todo lo que podemos decir simplemente es que hace 7 años este hospital era un sueño, y ahora se han liberado 122 animales. Las tortugas nunca se dan por vencidas y nos han enseñado a nunca rendirnos ni a ellas ni a nosotros mismos. Sea Turtle Recovery es el El único hospital de atención a largo plazo en Nueva Jersey, y NO nos rendiremos. Una vez más, las tortugas están estables. Nos estamos asegurando de que estén cómodas. Fuimos bendecidos por tantas circunstancias que siguieron a este rayo inicial. haber salido mal, no lo hizo."