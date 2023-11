Qué significa ser un “No Sabo Kid” en Estados Unidos

Lo que debes saber Los conocidos “No Sabo Kid” son aquellos hijos jóvenes de hispanos, pero nacidos en Estados Unidos, que no hablan perfectamente o de forma fluida el español y que antes eran llamados así en forma de burla. Sin embargo, este grupo de jóvenes en la actualidad se apropió del término con orgullo.

NUEVA YORK – Los conocidos “No Sabo Kid” son aquellos hijos jóvenes de hispanos, pero nacidos en Estados Unidos, que no hablan perfectamente o de forma fluida el español y que antes eran llamados así en forma de burla. Sin embargo, este grupo de jóvenes en la actualidad se apropió del término con orgullo.

El término se ha vuelto cada vez más común y se convirtió en una tendencia en redes sociales, como con Ana Saia en TikTok, quien le da consejos a quienes son parte de esa generación para sobrellevar diferentes situaciones. Ahora tiene cerca de 400 millones de visualizaciones.

“No creo que tienes que hablar español perfecto, tampoco tienes que tener el acento perfecto, lo más importante es que quieres aprender y quieres ser parte de la comunidad”, dijo Ana Saia, quien se considera un "No Sabo Kid".

Para la profesora de español de la universidad de Columbia, Francisca Aguilo-Mora, esa apropiación es darle un nuevo valor al discurso:

“Ser conscientes de la riqueza que llevan y ser conscientes de que hablar spanglish, de que mezclar el inglés con el español…es algo normal y natural cuando convives con más de una lengua y más de una cultura, que es un valor añadido”, dijo la profesora Aguilo-Mora.

¿QUÉ TANTO HABLAN ESPAÑOL LOS HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS?

Aunque el 75% de los hispanoamericanos aseguró que habla bien el español, casi una cuarta parte (24%) dijo que solo puede conversar un poquito o nada.

“Yo quiero trabajar para aprender y hablar mejor español porque yo tengo familia en Colombia y yo voy a torneos de tenis en Suramérica y yo necesito hablar español”, dijo Alejandro Brown, considerado un “No Sabo Kid” y el mayor de tres hermanos. Brown creció en una casa multicultural. Su mamá: Manuela, habla español y su papá inglés.

Ellos no son los únicos, la encuesta más reciente de Pew Research muestra que solo el 55% de los latinos nacidos en Estados Unidos hablan español en casa, a diferencia del 66% en 1980.

“Yo sé que yo no habló español perfecto, pero eso no quiere decir que yo no soy latina que yo no soy puertorriqueña y estoy tratando. Eso es lo más importante”, dijo Janessa Pérez, una “No Sabo Kid”.

¿QUÉ PODRÍA PASAR CON EL ESPAÑOL EN EEUU CON ESTAS NUEVAS GENERACIONES?

“Siempre habrá primeras generaciones de inmigrantes que van a llegar a los Estados Unidos por diferentes motivos y además siempre habrá personas latinas o hispanas que quieran recuperar esa lengua, esa lengua que es parte de su identidad, la hablen más o la hablen menos”, dijo la profesora de español de la universidad de Columbia, Francisca Aguilo-Mora.