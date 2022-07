Proyecto Innovación: He aquí los ganadores del programa de subvenciones

NUEVA YORK - NBC 4 New York, Telemundo 47 y Comcast NBCUniversal Foundation dieron a conocer el miércoles la lista de las organizaciones sin fines de lucro del área triestatal que recibieron subvenciones gracias al programa Proyecto Innovación de este año.

Diez organizaciones locales recibieron un total de $315,000 que fueron distribuidos para realizar proyectos de innovación. Las organizaciones participantes cuentan con programas que abordan problemas de la comunidad local a través de soluciones innovadoras en las áreas de: participación comunitaria, cultura de inclusión, narración de próxima generación y educación y empoderamiento de los jóvenes.

Más de 500 organizaciones aplicaron este año. Los grupos ganadores fueron:

America Needs You: $50,000

• Servicio Geográfico: Ciudad de Nueva York

• Descripción general del programa: El programa de becarios de dos años America Needs You (ANY) brinda a los estudiantes universitarios de primera generación de bajos ingresos las herramientas que necesitan para graduarse de la universidad, tener éxito en sus carreras y competir al más alto nivel. Esto incluye tutoría individual en la que cada becario se empareja con un Mentor Coach voluntario capacitado, un profesional que ofrece más de 200 horas de información profesional, apoyo de pasantías y otro tipo de apoyo personal.

Bronx is Blooming: $50,000

Servicio Geográfico : El Bronx

: El Bronx Descripción General del Programa: Program for Leaders Advancing their Community's Environment (PLACE) es un programa de desarrollo juvenil que contrata a 40-50 jóvenes de El Bronx cada verano para dirigir grupos de voluntarios en proyectos de restauración ambiental. PLACE actualmente se opera como un programa de 10 semanas con tres etapas.

The Arthur Project: $50,000

Servicio Geográfico : Bronx and Brooklyn

: Bronx and Brooklyn Descripción General del Programa: El Therapeutic Mentoring Program ofrece intervención tanto dentro como fuera de la escuela para equipar a los jóvenes con las herramientas que necesitan para tener éxito. Esto incluye la mentoría terapéutica individualizada que ocurre durante el día escolar con un enfoque en la construcción de prácticas de confianza y relaciones positivas, abordar el trauma y lograr metas personalizadas con la intención de fortalecer el rendimiento académico y el bienestar socioemocional de los estudiantes.

Avenues for Justice: $40,000

Servicio Geográfico : New York City

: New York City Descripción General del Programa: HIRE UP aprendizaje y el apoyo para los jóvenes en riesgo e involucrados en la corte de nueva York se creó durante la pandemia para ayudar a los jóvenes en cuarentena, involucrados en la corte y riesgo en toda la ciudad a aprender y obtener certificaciones en literatura digital y seguridad de la construcción de OSHA. También permitió a los jóvenes acceder a los talleres de AFJ sobre salud mental, preparación profesional, desarrollo de liderazgo, tutoría de derechos y responsabilidades legales.

Write On Sports: $35,000

Servicio Geográfico : Northern New Jersey

: Northern New Jersey Descripción General del Programa: Write on Sports programas incluyen asistir a un evento deportivo local y entrevistar a invitados profesionales deportivos, jugadores o entrenadores antes de un partido; entrevistar a un invitado en modo "vestuario"; lluvia de ideas e ideas limitadas; discutir diferentes versiones de una historia; presentar una historia al grupo y crear una historia de video. Otras actividades incluyen escribir una serie de historias puntuales y una historia impresa; Investigación en Internet; revisión de la historia; elección de palabras; edición de copias; mantener un cuaderno de palabras previamente desconocidas que encuentran en las noticias; crear y mantener blogs individuales; manteniéndose dentro de los límites de tiempo.

Yonkers Partners in Education: $25,000

Servicio Geográfico : Westchester

: Westchester Descripción General del Programa: Yonkers Partners in Education (YPIE) colabora con los estudiantes para asegurarse de que estén listos, se inscriban y completen la universidad. A los estudiantes en el programa Breaking Through Covid Fatigue se les asigna un gerente de preparación y un entrenador de graduación voluntario para brindar orientación durante el día escolar y venir dos veces a la semana después de la escuela para instrucciones académicas, enriquecimiento y construcción de la comunidad.

Family and Children's Association: $20,000

Servicio Geográfico : Long Island

: Long Island Descripción General del Programa: El Family and Children’s Association (FCA) Friendly Visiting Program reduce la soledad vivida por las personas mayores, frágiles, confinadas en casa y prioriza la necesidad de conexión social y apoyo para que mejoren su calidad de vida en general y reduzcan el aislamiento. El Friendly Visiting Program fue creado para mejorar el bienestar emocional de las personas mayores y para aliviar los efectos negativos del aislamiento social al abordar los desafíos del "envejecimiento en el lugar" y las necesidades cambiantes de las personas mayores que envejecen, también se ofrece una interacción social significativa.



Barbershop Books, Inc: $20,000

Servicio Geográfico : New York City

: New York City Descripción General del Programa: El programa Barbershop Book crea espacios de lectura amigables para los niños en las barberías utilizando libros recomendados por niños morenos y proporciona aprendizaje en literacidad temprana a los barberos. Este enfoque aprovecha la importancia cultural de las barberías morenas y la relación que los barberos tienen con las familias morenas para crear experiencias de lectura positivas, que inspiran a los niños morenos de 4-8 años a identificarse como lectores.

Family Promise of Warren County: $15,000

Servicio Geográfico : Western New Jersey

: Western New Jersey Descripción General del Programa: Family Promise of Warren County’s (FPWC) Volunteer Engagement/Rapid Resolution Project ayuda a las personas que necesitan servicios de vivienda para evitar la entrada a un refugio o resuelve la falta de vivienda reducida en un refugio de emergencia. El programa se basa en un modelo de uso de voluntarios cívicos, comunitarios y edificios religiosos para proporcionar refugio a las familias necesitadas de forma rotativa. Cada instalación anfitriona da refugio nocturno para nuestras familias, durante una semana a la vez, de cuatro a cinco veces al año. FPWC los transporta hacia y desde su Day Center todos los días.

SuitUp: $10,000