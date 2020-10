Propuesta en NY reduciría tarifas judiciales obligatorias para acusados ​​pobres

NUEVA YORK -- Dos legisladoras de Nueva York han presentado una legislación para frenar las tasas judiciales obligatorias que dicen que son injustas para los pobres.

La legislación patrocinada por la senadora Julia Salazar y la asambleísta Yuh-Line Niou, ambas demócratas, aboliría los recargos obligatorios, que pueden ascender a cientos de dólares. Las tarifas se adjuntan a cada condena, incluidas las multas de tráfico.

Los jueces solían poder renunciar o reducir esos recargos, pero la Legislatura los despojó de ese poder a partir de 1995.

A las personas que no pueden pagar pueden enfrentar juicios civiles y se les puede embargar el salario. El proyecto de ley evitaría que el estado de Nueva York embargue el salario de los prisioneros. También anularía las sentencias civiles presentadas contra alguien solo porque no puede pagar los honorarios judiciales y las multas.

La legislación, respaldada por una coalición de grupos de reforma de la justicia penal con sede en Nueva York, está destinada a ayudar a personas como Robin Delpriore, residente de Syracuse, quien descubrió que los tribunales estaban sacando gran parte de los $100 en pagos que ella depositaba en la cuenta del economato de la prisión de su hijo Alexander, de 25 años, quien fue condenado por posesión criminal de armas en 2017. Debía más de $500 en honorarios.

"Siento que casi [...]es un crimen no tener dinero", dijo.

El proyecto de ley eliminaría los recargos al tiempo que permitiría a los tribunales imponer multas, que están destinadas a disuadir el crimen.

Pero la legislación requeriría que los tribunales determinen si alguien puede pagar una multa y establecer planes de pago. Y derogaría la ley estatal que permite a los tribunales encarcelar a las personas que no pagan una multa o una restitución.

El juez Jonah Triebwasser, presidente de la Asociación de Magistrados del Estado de Nueva York, que representa a más de 2,600 jueces de pueblos y aldeas fuera de la ciudad de Nueva York, dijo que los jueces permiten que las personas que no pueden pagar las tarifas realicen pagos parciales hasta que se pague la cantidad. Y dijo que no tiene conocimiento de ningún juez en Nueva York que haya enviado a alguien a la cárcel solo por no pagar una tarifa judicial o una multa.

Triebwasser dijo que él personalmente se opone a los recargos obligatorios, que según él convierten a los jueces en "recaudadores de impuestos", pero dijo que podría ser difícil para los jueces a tiempo parcial que trabajan en ciudades más pequeñas y áreas rurales averiguar si alguien puede pagar multas y tarifas.

"¿Se supone que debo revisar sus registros financieros, sus declaraciones de impuestos?", dijo. "Soy un juez a tiempo parcial. No tengo tiempo para hacer eso. ¿Confío en su palabra?"

“Creo que muchos de mis miembros encuentran los recargos muy excesivos”, dijo. Señaló que los recargos pueden variar desde $63 por una bombilla rota, hasta $93 por multas por exceso de velocidad, y varios cientos de dólares en algunos casos.

Salazar reconoció que el proyecto de ley enfrenta grandes dificultades a medida que los demócratas presionan por más ingresos para cubrir un gran déficit, pero dijo que espera que la legislatura liderada por los demócratas pueda asumirlo el próximo año.

Una docena de gobiernos locales de Nueva York informan que las multas y tarifas representan más del 20% de sus ingresos, según el Centro de Justicia de Multas y Tarifas, un grupo que trabaja para eliminar las tarifas en el sistema judicial.

Niou, que representa parte de Manhattan, dijo que no es una buena idea que esas comunidades equilibren sus presupuestos sobre las espaldas de los acusados ​​que no pueden pagar.

“Las personas que más están sufriendo no deberían soportar el peso de los problemas de ingresos”, dijo Niou, quien representa parte de Manhattan.