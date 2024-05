Propietario de tiendas de cannabis sin licencia en NY recibe multa de $15 millones

Lo que debes saber El propietario de siete tiendas de cannabis sin licencia en Nueva York cuyas promociones incluían una búsqueda de huevos de Pascua recibió una multa de más de $15 millones después de que funcionarios estatales se quejaran de que ignoró repetidamente los avisos para dejar de operar sin aprobación, dijeron las autoridades.

Un juez de la Corte Suprema estatal en Lyons, Nueva York, impuso la multa a David Tulley el miércoles. El juez en funciones Richard Healy sancionó a Tulley con el 90% de sus ventas brutas desde febrero de 2022 hasta mayo de 2023, así como con $10,000 por cada día que operó sin licencias.

Tulley dijo anteriormente que sus tiendas no necesitaban licencias estatales porque solo ofrecían consultoría y educación sobre productos de cannabis por una tarifa y proporcionaban muestras gratuitas. También negó haber vendido productos a menores de edad.

NUEVA YORK -- El propietario de siete tiendas de cannabis sin licencia en Nueva York cuyas promociones incluían una búsqueda de huevos de Pascua recibió una multa de más de $15 millones después de que funcionarios estatales se quejaran de que ignoró repetidamente los avisos para dejar de operar sin aprobación, dijeron las autoridades.

Un juez de la Corte Suprema estatal en Lyons, Nueva York, impuso la multa a David Tulley el miércoles. El juez en funciones Richard Healy sancionó a Tulley con el 90% de sus ventas brutas desde febrero de 2022 hasta mayo de 2023, así como con $10,000 por cada día que operó sin licencias.

"Este castigo debería servir como una advertencia clara para todas las tiendas de cannabis sin licencia en el estado: haremos cumplir la ley y cerraremos sus operaciones", dijo la fiscal general del estado, Letitia James, en un comunicado, añadiendo que Tulley también fue acusada de vender ilegalmente cannabis. productos a clientes menores de edad.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Tulley, propietario de los negocios I'm Stuck y Weed Warehouse en los condados de Cayuga, Oswego y Wayne en el oeste de Nueva York, dijo el jueves que planea apelar la multa. También prometió postularse para gobernador y cambiar las leyes de concesión de licencias, que, según dijo, favorecían sólo a determinadas personas.

"Es la guerra política y el socialismo en Estados Unidos en su máxima expresión", dijo Tulley sobre la multa, en mensajes de texto a The Associated Press. "Es cómico. No se puede sacar sangre de una piedra… Y yo arreglaré el cannabis". Programar para que haya una licencia de transición para todos y realmente poner en funcionamiento este mercado”.

Tulley dijo anteriormente que sus tiendas no necesitaban licencias estatales porque solo ofrecían consultoría y educación sobre productos de cannabis por una tarifa y proporcionaban muestras gratuitas. También negó haber vendido productos a menores de edad.

Nueva York ha tenido dificultades para abordar los miles de minoristas sin licencia que han surgido después de que comenzaran las ventas legales en el estado a fines de 2022. El problema es particularmente pronunciado en la ciudad de Nueva York, donde los minoristas sin licencia han operado con impunidad, a menudo desde escaparates relucientes.

Los funcionarios estatales cerraron las tiendas de Tulley en julio del año pasado.

En abril de 2023, sus tiendas anunciaron búsquedas de huevos de Pascua en lugares públicos, incluidos parques infantiles e iglesias, dijeron las autoridades. Los huevos podrían canjearse por productos de cannabis y juguetes para niños, dijeron las autoridades. Un investigador estatal canjeó numerosos huevos por flores de cannabis, comestibles, semillas de cannabis y otros productos en una de las tiendas de Tulley en Macedonia, dijeron las autoridades.