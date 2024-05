Mujer hace historia al ser la primera dominicana en llegar al Everest

La alpinista dominicana Thais Herrera hizo historia al ser la primera mujer de su país de llegar a la cima del Monte Everest.

Esta es la elevación más alta del planeta, con unos 29,000 pies de altura, y la dominicana logró llegar a la cima a eso de las 10:30 de la noche.

La montañista y aventurera salió el 16 de mayo a las 11pm hora Nepal, rumbo a la cumbre del Everest, con un equipo compuesto por el montañista y guía ecuatoriano Paul Guerra y los experimentados Rinji y Tashi Sherpa.

Thais Herrera, es una mujer disciplinada y constante. ha sabido desafiar las temperaturas más extremas y los caminos más amargos.

El equipo de Herrera tenían algunos retos en el camino, como pasar la cascada del Khumbu, donde debían atravesar grietas con escaleras, escalar paredes de hielo, entre otros. Otro reto que tenían en el panorama era pasar por un día de cumbre en el que se estimaban temperaturas de unos -35C por 14 a 18 horas.

“Mi corazón se llena de humildad al iniciar esta parte del trayecto. Me siento muy querida y eso me anima a dar lo mejor de mí.”, dijo Herrera. Ella indica lamentar no estar para las elecciones, debido al cambio de la expedición que pasó de ser por Tibet a Nepal por un tema de permisos, lo cual retrasó su retorno al país.

Herrera está realizando un proyecto que ha llamado “Una Dominicana encontrándose en la cima” que consiste en escalar las montañas más altas de cada continente (7) y esquiar a los Polos Norte y Sur. Actualmente ha escalado 5 de dichas cumbres y esquió al Polo Sur.

Puedes seguir su aventura en sus redes sociales @thaisherrera.