¿Porta el alcalde de NYC una arma? Aquí es lo que dijo Eric Adams sobre el tema

NUEVA YORK -- Casi dos años antes de prestar juramento como el alcalde de la Ciudad de Nueva York, se le preguntó a Eric Adams, excapitán de la policía de Nueva York, si llevaría un arma de fuego con él si fuera elegido.

La pregunta surgió bastante temprano en su campaña, en un podcast a fines de enero de 2020, y Adams fue claro en su respuesta: "Sí, lo haré".

También dijo en ese momento que no viajaría con un equipo de seguridad, porque, en sus palabras, “si la ciudad es segura, el alcalde no debería tener un equipo de seguridad. Debería andar solo por la calle”. Ese plan no funcionó. Pero, ¿y el arma?

Los delitos graves en la Ciudad de Nueva York han aumentado considerablemente en las últimas semanas, especialmente cuando se trata de tiroteos y violencia armada, y Adams ha sido presionado repetidamente sobre sus planes para proteger los cinco condados. Pero no parece que le hayan hecho esa pregunta vital hasta ahora: ¿lleva un arma?

Cuando se le preguntó el viernes durante una sesión de preguntas y respuestas después de un evento de seguridad vial si estaba armado, Adams salió de detrás del podio, se abrió la chaqueta para no mostrar la funda ni el arma y se dio la vuelta para mostrar que no tenía una en la cintura.

También se levantó las perneras del pantalón para mostrar que no tenía un arma en los tobillos y luego trató de aclarar la declaración que había hecho en enero de 2020.

"Dije que si recibía una amenaza de mi información de inteligencia que indica que hay una amenaza real, tomaría esa determinación", dijo Adams. "Si siento la necesidad de hacer algo, lo haría. No siento la necesidad de hacer algo en este momento".

También dijo que no ha portado ningún arma desde que asumió el cargo.

La pregunta surgió cuando el alcalde presenta una serie de iniciativas para responder al aumento continuo de delitos violentos en las calles de la ciudad, en el metro y en otros lugares como parte de un esfuerzo general para abordar lo que llamó problemas de "calidad de vida".

La semana pasada, después de al menos dos docenas de tiroteos en los cinco condados en un lapso de 48 horas, la ciudad amplió un programa recientemente lanzado que envía "equipos de seguridad de vecindarios" a áreas de alta delincuencia.

La policía de Nueva York envió cinco de esos equipos más a los vecindarios más difíciles de la ciudad que actualmente experimentan un aumento de la violencia, incluidos dos recintos en Harlem y uno en Brooklyn, Queens y Staten Island.

“Vamos a encerrar a las personas violentas, vamos a quitar las armas de nuestras calles”, dijo Adams.

Los Equipos de Seguridad Vecinal, que reemplazan a las controvertidas unidades contra el crimen de la policía de Nueva York, tomaron por primera vez las calles de El Bronx a principios de marzo. Los oficiales visten uniforme completo y no realizan paradas y cacheos aleatorios, que históricamente apuntan a las comunidades afroamericanas e hispanas.

“No vamos a hacer eso. No vamos a permitir que eso suceda en nuestra ciudad, no vamos a infringir la ley para hacer cumplir la ley”, dijo Adams.

Los equipos ejecutaron 31 arrestos en sus primeros días, incluyendo 10 por posesión de armas en nueve incidentes separados, dijo el comisionado de la policía de Nueva York.