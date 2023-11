Policía: Oficial retira una serpiente pitón de un dormitorio de la universidad de Rutgers en Nueva Jersey

Los estudiantes de universidad tal vez pensarían en tener como mascota un pez en su dormitorio, pero una serpiente sería algo inusual.

En un caso particular, la policía fue el lunes a un dormitorio de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, después de recibir una llamada sobre una serpiente pitón dentro de una habitación de la residencia universitaria Voorhees.

La oficial que respondióm al llamado, Rebecca Phillips, encontró y sacó a la pitón bebé, dijo el Departamento de Policía de la Universidad de Rutgers en una publicación en Facebook. La serpiente fue entregada al Control de Animales de New Brunswick poco después.

No estaba claro cuánto tiempo había permanecido la serpiente, que parecía medir un par de pies de largo, en el dormitorio, o en qué condiciones se encontraba. La policía del campus dijo que los estudiantes deben obtener aprobación para vivir en residencias universitarias con animales de poyo. Los animales y los animales no deseados no deben ser liberados adentro del lugar, dijo la policía.