Policía de NY y sus padres se entregan a las autoridades tras incidente donde dijo ser víctima de disparos

NUEVA YORK -- Un policía del estado de Nueva York, su padre y su madre se han entregado a las autoridades para enfrentar cargos en relación con el incidente ocurrido en octubre pasado, en el que el policía supuestamente afirmó falsamente que le habían disparado mientras intentaba ayudar a un conductor varado en la Southern State Parkway de Long Island, dijeron las autoridades el lunes.

Los cargos específicos contra Thomas Mascia y su familia no estaban claros. Se espera que se enfrenten a un juez del condado de Nassau más tarde el lunes. Mascia fue suspendido sin goce de sueldo el año pasado después de que los investigadores cuestionaran su historia de que un sospechoso le había disparado en la pierna en la carretera. Fue herido, pero fue tratado en un hospital y dado de alta.

Los investigadores dicen que la historia no se desarrolló como Mascia afirmó. La policía dijo en ese momento que no había imágenes de video del incidente porque la cámara corporal del policía no estaba activada. La cámara se activa automáticamente cuando las luces del techo de un coche patrulla están completamente encendidas; Mascia informó que solo encendió las luces traseras del bar.

El año pasado, como parte de una investigación, realizaron un allanamiento en la casa de la familia de Mascia, durante el cual encontraron una gran suma de dinero en efectivo y armas. No dieron más detalles sobre las incautaciones.

El abogado de Mascia, Jeffrey Lichtman, había dicho previamente que su cliente estaba colaborando con la investigación. No fue posible contactarlo de inmediato para que hiciera comentarios sobre la entrega del lunes.