NYPD: oficial fuera de servicio es baleado luego de que hombre se acercara a auto en semáforo

NUEVA YORK -- Un oficial de Policía de la Ciudad de Nueva York fuera de servicio recibió un disparo en la espalda en Queens el martes por la noche, y la policía dijo que dos sospechosos fueron arrestados.

El hecho tuvo lugar despues de las 10 p.m. en las calles Beach Channel Drive y Beach 62nd Street en el vecindario de Arverne, según el jefe de departamento de la policía de Nueva York, Kenneth Corey. El oficial de 22 años estaba en su automóvil personal, detenido en un semáforo, cuando dos hombres se acercaron al automóvil y golpearon la ventana del lado del conductor con una pistola, dijo la policía.

El oficial fuera de servicio salió del automóvil y le dispararon varios tiros, uno de ellos en el hombro, dijo Corey en una conferencia de prensa matutina. El oficial devolvió el fuego, pero no alcanzó a ninguno de los sospechosos, quienes luego huyeron a pie.

Los uniformados que se encontraban cerca escucharon los disparos y acudieron al lugar. Después de prestar ayuda y compartir una descripción de los sospechosos por radio, subieron al oficial fuera de servicio a un automóvil y lo llevaron al Hospital Jamaica, donde se encontraba en estado grave pero estable, dijo la policía.

La identidad del oficial no ha sido revelada.

No mucho después, los oficiales del equipo de seguridad pública vieron a dos hombres a tres cuadras de distancia que se ajustaban a las descripciones de los sospechosos, según la policía. Cuando los oficiales intentaron detener a los hombres, salieron del vehículo policial sin identificación, y fue entonces cuando los sospechosos abrieron fuego una vez más. Uno de los disparos impactó en el parachoques trasero del lado del pasajero.

Los oficiales no devolvieron el fuego, dijo Corey, sino que persiguieron a los sospechosos a pie y los alcanzaron después de una breve persecución. También se recuperó un arma de los sospechosos, dijo la policía.

Los dos sospechosos fueron arrestados por el tiroteo, dijo la policía. No estaba claro qué cargos enfrentarían.

El alcalde Eric Adams también habló en la conferencia de prensa y dijo que "ver que algo así suceda repetidamente en nuestra ciudad es inaceptable".

“Cuando estos dos individuos le dispararon a un pasajero que conducía un automóvil, no le dispararon a un oficial de policía, le dispararon a un civil. Y luego, descubrir que dispararon a los oficiales de policía, envió un mensaje”, dijo Adams. "No tenían en cuenta a quién estaban tratando de matar… no les importa".

Adams también llamó a los políticos que, según él, se interponen en los esfuerzos policiales que reducirían la cantidad de armas en las calles.

"Una minoría numérica se interpone en el camino de tomar decisiones inteligentes para no solo deshacernos de los tiradores, sino también de las armas en nuestras calles. La policía de Nueva York está haciendo su trabajo: 6,000 armas fueron retiradas de las calles el año pasado, cerca de 400 desde que asumí el cargo", dijo Adams. "Seguimos afirmando que es hora de que obtengamos la ayuda que necesitamos… vamos a hacer nuestro trabajo, pero solo podemos hacer que nuestra ciudad sea segura si recibimos la ayuda que necesitamos y merecemos".

El alcalde también elogió a los oficiales por mostrar un “gran nivel de moderación” al no disparar contra los sospechosos.

El tiroteo se produce cuando la policía de Nueva York se prepara para rendir homenaje a uno de los dos jóvenes oficiales muertos por disparos mientras respondía a una llamada de ayuda el 22 de enero en Harlem. El funeral del oficial Wilbert Mora está programado para el miércoles por la mañana. Jason Rivera fue elogiado y ascendido póstumamente a detective el viernes.

El disparo del oficial fue el sexto en lo que va del año en la Ciudad de Nueva York.

Una investigación está en curso.