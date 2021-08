NYPD investiga muerte de mujer hallada inconsciente y con quemaduras químicas en taxi

NUEVA YORK -- La policía está investigando la muerte de una mujer de unos 30 años que fue encontrada con quemaduras químicas en la cara y el pecho después de que un amigo se encontrara con su taxi en Queens y la notara inconsciente, dijeron las autoridades a nuestra cadena hermana News 4 New York.

No se ha revelado el nombre de la mujer. Un taxista la recogió en la calle Division en Manhattan alrededor de las 6 a.m. del miércoles (no estaba claro de dónde venía en ese momento) y la llevó a algún área de Queens.

Un amigo que se encontró con el taxi se dio cuenta de que la mujer no respondía, momento en el que el taxista la llevó a un hospital, dijo la policía. Allí la declararon muerta.

No estaba claro de inmediato qué papel pudieron haber tenido las quemaduras químicas en su muerte, ni se supo cómo pudo haberlas recibido. La oficina del médico forense realizará una autopsia para determinar la causa y la forma de su muerte.

La investigación continúa.