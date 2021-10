NYC podría comenzar a vacunar niños de 5 a 11 años el próximo mes pendiente autorización federal

Lo que debes saber El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dice que las vacunas COVID-19 podrían comenzar a administrarse a niños de 5 a 11 años a principios del próximo mes si los funcionarios de salud federales otorgan la autorización de uso de emergencia de las inyecciones de Pfizer para ese subconjunto en los próximos días.

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dice que las vacunas COVID-19 podrían comenzar a administrarse a niños de 5 a 11 años a principios del próximo mes si los funcionarios de salud federales otorgan la autorización de uso de emergencia de las inyecciones de Pfizer para ese subconjunto en los próximos días.

"Es posible que estemos comenzando un fin de semana", dijo de Blasio el martes, indicando que el sábado 6 o el domingo 7 de noviembre podría ser cuando las vacunas podrían comenzar a administrarse a los niños de ese grupo de edad.

Un paso clave en el proceso de autorización ocurre el martes. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA revisará los datos de Pfizer y escuchará a los reguladores en una reunión sobre la seguridad y eficacia de la vacuna y vota si sus beneficios superan los posibles efectos secundarios graves en los niños.

Si el panel vota a favor y la FDA autoriza las vacunas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades harán recomendaciones adicionales sobre quién debe recibirlas la primera semana de noviembre. Los niños podrían comenzar a vacunarse a principios del próximo mes, y los primeros niños en la fila estarán completamente protegidos para la Navidad.

La vacunación de Pfizer sin diluir ya se recomiendan para cualquier persona de 12 años o más, pero los pediatras y muchos padres esperan ansiosamente protección para los niños más pequeños para detener las infecciones de la variante delta y ayudar a mantener a los niños en la escuela.

Hace una semana, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, instó a los padres a comenzar a tratar de programar citas de vacunación para sus hijos más pequeños "ahora", y agregó: "No querrá escuchar que la primera cita es en febrero" cuando la FDA lo autorice.

No está claro cuántos consultorios pediátricos hubieran aceptado citas de vacunación para niños que aún no tienen autorización federal para recibir las vacunas.

Hasta ese momento, el Dr. Joseph Sellers, pediatra y presidente de la Sociedad Médica del Estado de Nueva York, que representa a unos 30,000 médicos en todo el estado, dijo que podría ser difícil o imposible hasta que se resuelva la logística.

"No sabemos qué tan rápido estará la vacuna en nuestras manos; es una dosis diferente. Una botella de diferente color con una tapa diferente para que no nos equivoquemos", dijo Sellers. "La gobernadora puede estar haciendo más trabajo para nosotros, pero me alegro de que lo esté haciendo".

Con 1.5 millones de niños en ese rango de edad en todo el estado, hay mucho en juego.

Hochul dijo que está abierta a reabrir los sitios de vacunación masiva, como el Centro Javits en Manhattan, o poner más énfasis en los centros de vacunación escolar.

Cuando se le preguntó la semana pasada si apoyaba exigir la vacuna COVID para los niños elegibles, Hochul dijo que "lo está analizando un poco más a corto plazo", y eso sería algo que debatirá para el otoño de 2022.

Por su parte, De Blasio ha dicho que no apoya la obligación de vacunas COVID para los niños elegibles en las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York en este momento.

La semana pasada, la revisión de la FDA confirmó los resultados de Pfizer que mostraban que la inyección de dos dosis tenía casi un 91% de efectividad para prevenir infecciones sintomáticas en niños pequeños. Los investigadores calcularon la cifra basándose en 16 casos de COVID-19 en jóvenes que recibieron inyecciones simuladas frente a tres casos entre niños vacunados.

No se reportaron enfermedades graves entre ninguno de los jóvenes, pero los vacunados tenían síntomas mucho más leves que sus contrapartes no vacunados.

La mayoría de los datos del estudio se recopilaron en los EE.UU. durante agosto y septiembre, cuando la variante delta se había convertido en la cepa COVID-19 dominante.

La revisión de la FDA no encontró efectos secundarios nuevos o inesperados. Los que ocurrieron en su mayoría consistieron en dolor en los brazos, fiebre o dolor.

Sin embargo, los científicos de la FDA señalaron que el estudio no fue lo suficientemente grande como para detectar efectos secundarios extremadamente raros, incluida la miocarditis, un tipo de inflamación cardíaca que ocasionalmente ocurre después de la segunda dosis.