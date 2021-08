NYC ofrece diferentes eventos para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

NUEVA YORK – La compañía de NYC & Company, la organización oficial de promoción de destinos de la Ciudad de Nueva York, compartió una lista de actividades para celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana 2021 en septiembre.

La organización se une a la celebración y expresa su compromiso en continuar destacando las auténticas experiencias de la comunidad hispana en los cinco condados. Del 15 de septiembre al 15 de octubre, los neoyorquinos y visitantes tendrán la oportunidad de experimentar teatro, conciertos, jazz latino, exhibiciones de arte, desfiles y muchas otras actividades que les permitirán sumergirse en la cultura hispana sin salir de la ciudad.

Actualmente, más de 61 millones de hispanos viven en los Estados Unidos, lo que representa el 18 % de la población del país, lo que convierte a esta comunidad en la minoría más grande de los Estados Unidos. Según la Federación Hispana, el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York alberga 4.8 millones de hispanos, lo que representa la segunda mayor concentración en áreas metropolitanas del país.

Con relación al mes que celebra la diversidad hispanoamericana en la Ciudad de Nueva York, Fred Dixon, director ejecutivo de NYC & Company, expresó: “NYC & Company se complace en destacar la rica cultura hispana en los cinco condados durante todo el año y especialmente en este Mes de la Herencia Hispana 2021. Todos son bienvenidos a la Ciudad de Nueva York, y esperamos mostrar nuevas oportunidades para que los visitantes hispanos descubran y experimenten nuestro icónico destino de cinco condados”.

El Mes Nacional de la Herencia Hispana es una celebración anual a través de la cual el Gobierno de los Estados Unidos reconoce las contribuciones de la comunidad hispana al desarrollo de la cultura norteamericana.

En virtud de su compromiso con la celebración de la diversidad en la ciudad más vibrante del planeta, para el 2021, NYC & Company seleccionó 21 eventos programados del 15 de septiembre al 15 de octubre. Estas actividades son organizadas por instituciones culturales y organizaciones comunitarias con el propósito de celebrar la diversidad, el folclore, la gastronomía y la cultura latina.

Las siguientes celebraciones se llevarán a cabo en los 5 condados. Los eventos están sujetos a cambios, por lo que se recomienda verificar las fechas y los horarios antes de asistir.

MANUSCRITOS MEXICANOS EN EL ROCKEFELLER CENTER

Exposición organizada por el Consulado de México en Nueva York.

10 Rockefeller Center South Plaza (vestíbulo)

Del 15 de septiembre al 2 de noviembre de 2021

Este evento celebra los 200 años de independencia de México con una exhibición inusual de códices y manuscritos antiguos que pertenecieron a las culturas Maya, Mexica y Mixteca. El evento, que tendrá lugar en el Rockefeller Center, mostrará algunos de los artefactos más importantes custodiados por diferentes museos y bibliotecas de todo el mundo. https://www.mciny.org/

2. PEOPLE’S THEATRE PROJECT REGRESA AL ESCENARIO CON EL ESTRENO MUNDIAL DE DOÑA MAÑANA

The Riverside Theatre, 91 Claremont Avenue, NY, NY 10027

17-19 de septiembre

People’s Theatre Project, la organización de artes escénicas más grande con sede en Washington Heights e Inwood, anunció una temporada completa de eventos presenciales. La temporada se abrirá con el estreno mundial de Doña Mañana, el capítulo final de una trilogía teatral que investiga y celebra la experiencia del inmigrante. Doña Mañana está ambientada en el año 3050. Un grupo de inmigrantes ha provocado la revolución en la nación, una distopía donde la asimilación fue forzada. Al escuchar la voz colectiva del pueblo, Doña Mañana, una de las revolucionarias y ahora la primera mujer presidenta afro-latina, y su equipo emprendieron una búsqueda para desmantelar el sistema y traer la liberación total a la población.

Después del estreno en The Riverside Theatre, la producción recorrerá la Ciudad de Nueva York desde el 18 de octubre hasta el 3 de diciembre de 2021. https://peoplestheatreproject.org/

3. DESFILE DEL DÍA DE LA HISPANIDAD 2021

Quinta Avenida, desde la Calle 44 hasta la Calle 77

10 de octubre de 2021

El 57° desfile anual del Día de la Hispanidad, que se llevará a cabo el domingo 10 de octubre de 2021 en la Quinta Avenida, entre las calles 44 y 77. Tendrá la participación de veintiún países con delegaciones que harán gala de su folclore y su música. El desfile recorrerá destinos icónicos en Manhattan como Rockefeller Plaza, Central Park y la Catedral de San Patricio.

4. ARGENTUM DE GRIMANESA AMOROS

80 White Street, Nueva York, NY, 10013

Escultura encargada por The Bronx Museum of the Arts

Exposición en curso

Dirígete a Canal Street para ver la escultura de luz permanente, de la artista contemporánea Grimanesa Amoros. Argentum es una escultura de 9 pies de ancho encargada por el Museo de Artes de El Bronx, actualmente exhibida en 80 White Street, lugar que se ha convertido en el hogar del programa Artist in Marketplace (AIM). Argentum ocupa la mayor parte de la entrada del edificio, por lo que el espectador puede interactuar constantemente con la obra al entrar y salir de la edificación.

Más información aquí.

5. CARNAVAL DE LA CULTURA LATINA EN QUEENS

Junction Boulevard en Corona, Queens NY

12 de septiembre

Durante los últimos 15 años, el Carnaval de la cultura latina de Queens, (Queens Latino Culture Carnival), ha llevado a cabo en Junction Boulevard en Corona, Queens, un evento que ofrece arte, música, baile y comida local con una variedad de actividades para toda la familia.

http://www.carnavalculturalatina.com

6. EL MUSEO DEL BARRIO

ESTAMOS BIEN - LA TRIENAL 20/21

1230 5th Avenue, Nueva York, NY

Puesta en exhibición hasta el 26 de septiembre de 2021

Descubre el paisaje artístico de las culturas latina, caribeña y latinoamericana visitando ESTAMOS BIEN - LA TRIENAL 20/21, en El Museo del Barrio. Esta es la primera exhibición nacional a gran escala de arte Latinx contemporáneo. Actualmente, la institución cuenta con la participación de más de 40 artistas de todos los Estados Unidos y Puerto Rico.

https://www.elmuseo.org/exhibitions/

7. GRANJA PATRIMONIAL EN EL CENTRO CULTURAL Y JARDÍN BOTÁNICO DE SNUG HARBOR

1000 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10301 (Lado norte de Gazebo Road (Chapel Roadside)

Evento en curso hasta el 20 de noviembre de 2021 - Sábados 9:00 AM - 2:30 pm.

Los sábados por la mañana y durante el Mes de la Herencia Hispana, toma una canasta, dirígete a Heritage Farm Snug Harbor en Staten Island y disfruta de una variada selección de frutas y verduras frescas cultivadas por la comunidad a precios asequibles.

https://snug-harbor.org/find-heritage-farm-produce/

8. DESFILE DEL DÍA DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

El desfile comienza en la Quinta Avenida y la calle 44 y se dirige al norte hacia la Quinta Avenida en la calle 72.

11 de octubre de 2021

Este desfile, es un evento que conmemora el descubrimiento de América ocurrido en el año 1492. Treinta y cinco mil personas participan en el desfile con comparsas, disfraces, uniformes y carrozas. Anualmente, este tradicional evento atrae a una audiencia de un millón de neoyorquinos y visitantes.

https://www.nuevayork.com/columbus-day-en-nueva-york

9. ¡QUEENS REGRESA! CELEBRA LA CULTURA, LA GASTRONOMÌA Y LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

Evento gratis organizado por Queens Economic Development Corporation

Kaufman Astoria Studios – 34 -12 36th Street - Queens, NY 11106

Sábado, 9 de octubre de 2021 (12: 00 pm a 4:00 pm)

Los vendedores locales se están preparando para una fiesta masiva en Queens. El municipio está abierto al público y a los negocios, los propietarios de pequeñas empresas venderán excelentes comidas, bebidas y artículos novedosos, al tiempo que los artistas locales brindarán entretenimiento. La Corporación de Desarrollo Económico de Queens y el Concejo de Turismo de Queens serán los anfitriones.

https://www.eventbrite.co/e/queens-comes-back-celebrate-culture-food-small-biz-tickets-166721188563?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=

10. EXPO LATINO

14b 53RD Street, 3er piso, Brooklyn, NY 11232

Entre el 2 y el 3 de octubre, celebra la cultura hispana visitando Expo Latino en Brooklyn. Trescientas pequeñas empresas presentarán sus productos y servicios. El evento contará con gastronomía a la vez que se destacará el arte y la cultura a través de un selecto grupo de músicos y artistas.

https://www.maslatinos.co/expolatino2021

11. "UNICORNIOS EN CAUTIVERIO" (UNICORNS IN CAPTIVITY)

Thalia Spanish Theatre (41-17 Greenpoint Avenue Queens, NY 11104)

17 y 18 de septiembre de 2021 a las 8:00 p. m. – 19 de septiembre de 2021 a las 4:00 p. m.

"UNICORNIOS EN CAUTIVERIO", del dramaturgo puertorriqueño Leo Cabranes-Grant y dirigido por Josean Ortiz, tendrá un estreno mundial en el Thalía Spanish Theatre el 17 de septiembre. Protagonizada por Josean Ortiz y Jorge Alexander, la obra teatral es presentada por New York City Artist Corps en colaboración con Latinx Performance Ensemble.

https://www.eventbrite.com/e/unicornios-en-cautiverio-tickets-16533782889

12. EL GRITO MEXICANO EN EL HUDSON, ¡NOCHE MEXICANA EN UN YATE!

Pier 36 NYC - 299 South St - Nueva York, NY 10002

Miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 8:45 p. m.

El próximo 15 de septiembre, celebra la conmemoración de la independencia mexicana en un yate de lujo con tres pisos de diversión. Además de una encantadora banda de mariachis, el yate ofrecerá a los visitantes una amplia variedad de bocadillos mexicanos.

https://www.eventbrite.com/e/el-grito-mexicano-en-el-hudson-noche-mexicana-en-yate-a-bordo-tickets-143220764161

13. EL ARTE DE KATHERINE MIRANDA – Exhibición presencial

Galería Glyndor (675 W 252nd St (Wave Hill) - Bronx, NY 10471)

Hasta el 10 de octubre de 2021

Katherine Miranda es una artista latina de el Bronx. Utiliza objetos reciclados para recrear experiencias familiares personales. Este año, con el apoyo del New York Community Trust Van Lier Fellow, la artista creará un santuario escultórico a gran escala que hará referencia a una fotografía de sus abuelos maternos sentados en sillas, donde se honra la historia y la relación con sus ancestros.

https://www.wavehill.org/calendar/katherine-miranda

14. ECO-URGENCIA: AHORA O NUNCA

Galería Glyndor (675 W 252nd St (Wave Hill) - Bronx, NY 10471)

Hasta el 5 de diciembre de 2021

Los artistas Allora & Calzadilla, Tatiana Arocha, Hannah Chalew, Lionel Cruet y Nicky Enright revelan la crisis ecológica global a través de su exposición Eco-Urgency: Now or Never. Coorganizada por Wave Hill y Lehman College Art Gallery, la exposición muestra diversas respuestas de artistas al cambio climático global, la contaminación, la explotación de los recursos naturales y la inestabilidad alimentaria.

https://www.wavehill.org/calendar/eco-urgency-now-or-neve

15. TANGO ARGENTINO

La Nacional (239 West 14th Street Nueva York, NY 10011)

Jueves 16 y 23 de septiembre de 2021

La Nacional ofrece lecciones de tango para principiantes y profesionales. Para disfrutar de este ritmo del hemisferio sur, lo único que debes hacer es ponerte tus zapatos de baile y presentarte en la pista dispuesto a bailar. Puedes bailar toda la noche de 7:00 p. m. a 2:00 a. m.

https://www.newyorklatinculture.com/things-to-do-in-nyc/in-2021/september/

16. ARTURO O’FARRILL Y EL AFRO LATIN JAZZ ENSEMBLE TOCAN JAZZ CUBANO

Birdland, Hell's Kitchen

26 de septiembre de 2021 - a las 7:00 p. m.

El Jazz Soul se encuentra con el poderoso ritmo de Cuba para una noche inolvidable. Trae a tu familia, un amigo o simplemente a ti mismo para disfrutar del ritmo del Caribe en Manhattan.

Https://www.newyorklatinculture.com/things-to-do-in-nyc/in-2021/september/

17. FORT TRYON PARK: CONCIERTOS, PELÍCULAS Y MUCHO MÁS

Fort Tryon Park Trust, Nueva York

(15, 16 y 19 de septiembre)

Fort Tyron Park, ubicado en el norte de Manhattan, ofrece una impresionante vista del río Hudson y el puente Washington. No te pierdas el programa de conciertos, clases de yoga y películas en este oasis de naturaleza y espacios para explorar.

https://www.harlemonestop.com/event/29832/enjoy-the-first-of-3-wonderful-wednesdays-in-fort-tryon-park-concert-movie-more

18. DESFILE PANAMEÑO

President Street y Classon Avenue, Brooklyn, NY

Sábado 9 de octubre de 2021 a las 12 pm

El vigésimo sexto Desfile Anual del Día de Panamá se llevará a cabo este año en President Street y Classon Avenue. Únete a la comunidad panameña en su celebración en honor a los líderes comunitarios, educadores y artistas que han dejado una huella cultural en los Estados Unidos.

https://panamanianparade.org/parade-gala/

OPORTUNIDADES DE EVENTOS VIRTUALES

19. CEREMONIA DE APERTURA DEL MES DE LA HERENCIA HISPANA

Virtual

15 de septiembre de 2021, a las 3 pm

Establece el tono para el mes de la Hispanidad y únete a la ceremonia de apertura en vivo para comenzar el Mes de la Herencia Hispana el 15 de septiembre a las 3:00 p. m. ET.

https://hispanicstar.org/events/https-hispanicstar-org-hispanic-heritage-month/

20. CARRERA VIRTUAL DE 5K EN CELEBRACIÒN DEL MES DE LA HERENCIA HISPANA

Gratis - Evento virtual

Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021

Puedes celebrar el Mes de la Herencia Hispana corriendo. Esta carrera virtual de 5k apoya a la comunidad latina. Los participantes pueden elegir entre una caminata de 1 milla o una carrera de 5 km.

https://www.latinosrun.com/hispanic-heritage-month-virtual-run

21. SELECCIÓN DE PELÍCULAS EN EL MOMA

El Salvavidas (The Lifeguard): Las proyecciones de cine virtual están disponibles exclusivamente para los miembros del MoMA.

El Salvavidas (The Lifeguard) 2011. Chile. Dirigida por Maite Alberdi. Guión de Alberdi, Sebastián Brahm. En español; Subtítulos en inglés. 64 min.Un estudio engañosamente simple y fascinante sobre el comportamiento social. Este primer largometraje de la documentalista chilena Maite Alberdi (The Mole Agent), recientemente nominada al Premio de la Academia, sigue a Mauricio, un salvavidas con un bronceado profundo y rastas que, paradójicamente, intenta mantenerse alejado del agua. Justificando su rígida filosofía de trabajo, predica que la prevención es la mejor forma de evitar ahogarse. https://www.moma.org/calendar/events/7202

Agua fría de mar (Cold Water of the Sea) 2010. Costa Rica / Francia / España / Países Bajos / México. Escrita y dirigida por Paz Fábrega. Con Monserrat Fernández, Lil Quesada Morúa, Luis Carlos Bogantes. En español; Subtítulos en inglés. 83 min. Solo para miembros.

Ganadora del Tiger Award en el Festival de Cine de Rotterdam, un logro histórico para el cine centroamericano en ese momento. La primera película de Paz Fábrega trata sobre Mariana y Rodrigo, una pareja joven y acomodada de San José, Costa Rica, que están pasando sus vacaciones de año nuevo en la costa del Pacífico, cuando se encuentran a Karina, de siete años, quien se ha escapado de su familia. Este encuentro fortuito provocará ansiedad en Mariana, particularmente después de que la niña desaparezca a la mañana siguiente, luego de decirles que había sido víctima de abuso familiar. Magníficamente fotografiada por la directora de fotografía uruguaya María Secco y elegantemente dirigida, el fascinante y discreto trabajo de Fábrega le valió el reconocimiento internacional y abrió emocionantes posibilidades para el cine centroamericano.