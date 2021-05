NYC inaugura un nuevo espacio al aire libre en el Lincoln Center para impulsar la recuperación de la pandemia

NUEVA YORK - Un nuevo espacio al aire libre donde las familias pueden disfrutar el verano y de las presentaciones en vivo se inauguró en un icónico lugar de la ciudad de Nueva York.

Para impulsar la recuperación de la pandemia, el Lincoln Center cubrió el área alrededor de la fuente en Josie Robertson Plaza con aproximadamente 14,000 pies cuadrados de césped sintético reciclable. A partir del lunes, "The GREEN", como se le nombró, se abrirá al público y el área similar a un parque albergará una serie de presentaciones en vivo hasta septiembre.

El espacio, diseñado por la graduada de la Universidad de Nueva York, Mimi Lien, es uno de los 10 espacios para presentaciones y ensayos al aire libre que aparecen en los cinco condados para ayudar a revitalizar la ciudad golpeada por la pandemia.

Lien dice que cambiar los adoquines normalmente fríos y duros por un material similar al césped hace que el espacio sea más acogedor y las personas puedan sentarse en cualquier lugar.

"Quería crear un lugar donde pudieras recostarte en una pendiente cubierta de hierba y leer un libro toda la tarde. Tomarte un café y sentarte al sol. Trae a tus bebés y diviértete en el césped. Haz un picnic con tus compañeros de trabajo", dijo la diseñadora en un comunicado de prensa.

Además de las presentaciones en vivo en el área, la Biblioteca Pública de Artes Escénicas de Nueva York tendrá libros que se pueden pedir prestados. También hay un pequeño bar en la esquina noreste.

"The GREEN" abrirá todos los días desde las 9:00 a. m. hasta la medianoche y los protocolos de bioseguridad del COVID-19 seguirán vigentes. Se aconseja a los visitantes que sigan las pautas de salud pública existentes, que incluyen mantener la distancia física, usar mascarillas y lavarse las manos.

"Las artes pueden ser la pieza central del renacimiento económico, social y espiritual de Nueva York, un poderoso vehículo para reconectarnos al entrar en la temporada de primavera", dijo Henry Timms, presidente y director ejecutivo del Lincoln Center for the Performing Arts, en un comunicado. "Estamos encantados de lanzar 'The GREEN', un espacio para que los neoyorquinos se revitalicen y encuentren inspiración y elevación. Estamos muy agradecidos con Mimi Lien, nuestros socios de Lincoln Center y todos los que ayudaron a construir esta visión de Reiniciar etapas".