La icónica plaza del Lincoln Center se transformará en un espacio “verde”

NUEVA YORK - La icónica Josie Robertson Plaza del Lincoln Center, que tiene como pieza central la fuente Revson, se transformará en un espacio abierto similar a un parque con la ayuda de un célebre diseñadora de escenarios.

El Lincoln Center for the Performing Arts anunció el martes que Mimi Lien, célebre diseñadora de escenarios y beneficiaria de MacArthur Genius, ha sido comisionada para reimaginar físicamente la plaza Josie Robertson como parte de Restart Stages, una nueva iniciativa anunciada en febrero que creará 10 espacios de ensayo y actuación al aire libre así como otros lugares cívicos al aire libre.

La instalación, conocida como "The GREEN", actúa como la pieza central física de Restart Stages, la iniciativa del Lincoln Center para ayudar a impulsar el sector de las artes y el resurgimiento de la Ciudad de Nueva York a través de una colaboración que reinventa y reactiva el espacio público.

“The GREEN” transformará los aproximadamente 14,000 pies cuadrados de extensión de concreto abierta que rodea la fuente Revson en un entorno que invita a los neoyorquinos a relajarse y disfrutar del espacio abierto, similar a un parque.

“Cuando me invitaron a considerar cómo el espacio físico de Josie Robertson Plaza podría rediseñarse para ser un entorno más inclusivo y acogedor, inmediatamente pensé que al cambiar la superficie del suelo de adoquines duros sin asientos a un material como el césped, de repente cualquiera podría sentarse en cualquier lugar ”, dijo Mimi Lien en un comunicado.

Los libros estarán disponibles para pedir prestados en la cercana Biblioteca Pública de Nueva York para las Artes Escénicas. Además, se planea un pequeño bar de bocadillos para la esquina noreste y se ofrecerán presentaciones emergentes durante el verano y el otoño. Estas presentaciones incluirán música, danza y una serie de presentaciones y talleres familiares.

“En el pasado, la plaza de Josie Robertson ha sido un espacio por el que se camina para ver una actuación, para llegar a la biblioteca o incluso para admirar un poco la fuente, pero soñaba con convertirlo en un espacio de habitar, de placer y de descanso", continuó Lien en su declaración. "Quería crear un lugar donde pudieras recostarte en una pendiente cubierta de hierba y leer un libro toda la tarde. Tome un café y siéntese al sol. Trae a tus bebés y diviértete en la hierba. Haga un almuerzo campestre con sus compañeros de trabajo. Espero que esta superficie de césped curvada se sienta como un abrazo y una extensión al mismo tiempo, y reinvente la Plaza como un sitio de infraestructura social, como una ciudad verde, un lugar para reunirse, un terreno común”.

"The GREEN" se construirá con SYNLawn reciclable de base biológica, lo que proporcionará un material similar a la hierba que tiene un alto contenido de soja y que proviene íntegramente de agricultores estadounidenses.

“The GREEN” estará abierto desde el 10 de mayo hasta septiembre de 2021, desde las 9:00 a. m. hasta la medianoche. Se implementará una variedad de protocolos de seguridad, siguiendo las pautas recomendadas que incluyen, entre otros, cubrimientos faciales requeridos, distanciamiento físico y limpieza regular del espacio.

"Las artes pueden ser la pieza central del renacimiento económico, social y espiritual de Nueva York, un poderoso vehículo para reconectarnos al entrar en la temporada de primavera", dijo Henry Timms, presidente y director ejecutivo del Lincoln Center for the Performing Arts, en un comunicado. "Estamos encantados de lanzar 'The GREEN', un espacio para que los neoyorquinos se revitalicen y encuentren inspiración y elevación. Estamos muy agradecidos con Mimi Lien, nuestros socios de Lincoln Center y todos los que ayudaron a construir esta visión de Reiniciar etapas".