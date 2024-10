El área de NYC verá la última puesta de sol a las 6 p.m. hasta 2025 el viernes

NUEVA YORK -- Los atardeceres tempranos son una señal de que el otoño está en pleno efecto y que el invierno se acerca pronto. Bueno, eso es un poco deprimente.

El viernes por la noche marcará el último atardecer a las 6 p. m. de la Ciudad de Nueva York hasta el año próximo, un presagio de la rápida llegada del horario de verano, con días más cortos y noches más largas.

Ha sido un lento descenso durante todo el mes hasta este punto. Al mismo tiempo, el amanecer también sigue llegando más tarde.

El domingo 3 de noviembre, una vez más nos despediremos del horario de verano y daremos la bienvenida al regreso al horario estándar.

El horario de verano comenzó en los EEUU el 10 de marzo y, si bien ha habido intentos en el Congreso para hacer que el cambio de horario sea permanente, no se ha aprobado ninguna medida de ese tipo y, como resultado, el mes que viene retrasaremos los relojes.

Esto es lo que debes saber.

¿Cuándo terminará el horario de verano?

Según la ley federal, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y se extiende hasta el primer domingo de noviembre en la mayor parte de los Estados Unidos.

Este año, esa fecha cae el domingo 3 de noviembre, y los relojes se retrasarán una hora a las 2 a.m. de esa mañana.

¿Cuándo se reanudará el horario de verano?

En 2025, el horario de verano se reanudará el 9 de marzo, con el avance de los relojes.

¿Qué es el horario de verano?

El horario de verano es un cambio de hora que normalmente comienza en primavera y termina en otoño, en lo que se suele denominar "adelanto de primavera" y "atraso de otoño".

En virtud de las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

En esos días, los relojes se adelantan o atrasan una hora.

Pero no siempre fue así.

Los relojes solían adelantarse el primer domingo de abril y se mantenían así hasta el último domingo de octubre, pero se introdujo un cambio en parte para permitir que los niños salieran a pedir dulces con más luz natural.

En los Estados Unidos, el horario de verano dura un total de 34 semanas, desde principios o mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo observan.

A algunas personas les gusta atribuir el mérito a Benjamin Franklin como inventor del horario de verano cuando escribió en un ensayo de 1784 sobre el ahorro de velas y dijo: "Acostarse temprano y levantarse temprano hace al hombre saludable, rico y sabio". Pero eso fue más una sátira que una consideración seria.

Alemania fue la primera en adoptar el horario de verano el 1 de mayo de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, como una forma de ahorrar combustible. El resto de Europa siguió su ejemplo poco después. Estados Unidos no adoptó el horario de verano hasta el 19 de marzo de 1918. Fue impopular y se abolió después de la Primera Guerra Mundial.

El horario de verano no se convirtió en estándar en los EEUU hasta la aprobación de la Ley de Horario Uniforme de 1966, que impuso el horario estándar en todo el país dentro de las zonas horarias establecidas. Estableció que los relojes avanzarían una hora a las 2 a.m. del último domingo de abril y se retrasarían una hora a las 2 a.m. del último domingo de octubre.

Los estados podían seguir eximiéndose del horario de verano, siempre que lo hicieran en su totalidad. En la década de 1970, debido al embargo petrolero de 1973, el Congreso promulgó un período de prueba de horario de verano durante todo el año, desde enero de 1974 hasta abril de 1975, con el fin de ahorrar energía.

¿Qué estados observan el horario de verano?

Casi todos los estados de los EEUU observan el horario de verano, con la excepción de Arizona (aunque algunas tribus indígenas estadounidenses sí observan el horario de verano en sus territorios) y Hawái. Los territorios de los EEUU, incluidos Puerto Rico, Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de los EEUU, no observan el horario de verano.

¿Qué es la hora estándar?

Según el sitio web Time and Date, la hora estándar es la hora local de un país o región cuando no se utiliza el horario de verano.

"Más del 60% de los países del mundo utilizan el horario estándar durante todo el año", afirma el sitio. "El resto de los países utilizan el horario de verano durante los meses de verano, generalmente adelantando los relojes una hora con respecto al horario estándar".

Según la AASM, es la hora estándar la que más se ajusta al reloj interno de nuestro cuerpo.

"El ciclo diario de luz natural y oscuridad es la señal de tiempo más poderosa para sincronizar el reloj interno de nuestro cuerpo", afirma la organización con sede en Illinois. "Cuando recibimos más luz por la mañana y oscuridad por la noche, nuestros cuerpos y la naturaleza están mejor alineados, lo que hace que sea más fácil despertarnos para nuestras actividades diarias y conciliar el sueño por la noche. El horario de verano altera nuestro reloj interno, lo que provoca pérdida de sueño y mala calidad del sueño, lo que a su vez tiene consecuencias negativas para la salud".

¿Cuál es mejor?

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) lleva años pidiendo un cambio permanente al horario estándar, afirmando que "existen pruebas abundantes de las consecuencias negativas a corto plazo de los cambios de horario estacionales".

La AASM advirtió que "hacer permanente el horario de verano pasa por alto los posibles riesgos para la salud que se pueden evitar estableciendo en su lugar un horario estándar permanente".

"Las pruebas actuales respaldan mejor la adopción del horario estándar durante todo el año, que se alinea mejor con la biología circadiana humana y proporciona beneficios distintivos para la salud y la seguridad públicas", dijo el grupo en una declaración.

Pero según el Departamento de Transporte, el horario de verano tiene una serie de beneficios. El sitio web del DOT destaca lo siguiente: