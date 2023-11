NYC busca aumentar la esperanza de vida a 83 años para 2030 tras caer a tasas históricas

Qué saber El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, está tratando de lograr que los neoyorquinos vivan vidas más largas y saludables.

"En promedio, los neoyorquinos pueden esperar vivir dos años menos que en 2019, la primera disminución marcada después de un siglo de progreso", dijo el Dr. Ashwin Vasan, comisionado del Departamento de Salud e Higiene Mental.

El alcalde dijo que espera que todas las agencias de la ciudad examinen cuestiones, como la vivienda, y tomen decisiones para ayudar a los residentes a vivir más tiempo.

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, está tratando de lograr que los neoyorquinos vivan vidas más largas y saludables. Y ahora tiene un plan para hacerlo.

Adams dio a conocer su plan "HealthyNYC" el miércoles en un esfuerzo por elevar la esperanza de vida a 83 años para 2030. Eso sería una mejora notable con respecto a la marca de 80.7 años después de caer durante casi dos años entre 2019 y 2021, según el informe de la alcaldía.

Los datos de la ciudad muestran que las sobredosis de drogas y los suicidios siguen provocando muertes prematuras. Pero ahora el esfuerzo a nivel de toda la ciudad intentará "proporcionar guías para nuestra nación y su gente", dijo Vasan.

"No sólo recuperar los años perdidos durante la pandemia, sino también superar nuestro máximo anterior al abordar las enfermedades crónicas, la violencia, la mortalidad materna, las sobredosis y más", dijo Adams. "Al reorientar todo nuestro trabajo de salud pública en torno al objetivo de ayudar a las personas a vivir una vida más larga, construiremos una ciudad más saludable y próspera donde todos puedan prosperar".

Antes de la COVID, en 2019, la esperanza de vida de los neoyorquinos promediaba 82,6 años. Un año después, esa cifra cayó a 78 y luego se recuperó a 80. La ciudad quiere recuperar esa cifra y reducir las disparidades raciales existentes.

La oficina del alcalde dijo que su objetivo es reducir las muertes relacionadas con el parto en un 10%, las muertes por sobredosis en un 25% y reducir las muertes relacionadas con el corazón y la diabetes en un 5% en los próximos siete años. Otros objetivos incluyen reducir las muertes por homicidio en un 30%; las muertes por cánceres detectables (como cáncer de pulmón, mama, colon, cuello uterino y próstata) en un 20%.

El alcalde estableció una conexión personal con su madre, que padecía diabetes durante 15 años.

"Creo que si hubiéramos contraído algunas de las enfermedades crónicas que enfrentaba, podría haber estado con nosotros incluso más tiempo", dijo Adams.

"Si no tienes una vivienda estable, eso afecta el sueño y el estado de ánimo", dijo el Dr. Vasan. "Si no tienes transporte, no puedes acudir a las citas médicas para hacerte los exámenes de rutina".

El jueves, la concejal de Queens Lynn Schulman, que preside el Comité de Salud, presentará una legislación que establecerá puntos de referencia a lo largo de cinco años para garantizar que la iniciativa cumpla sus objetivos.

"'HealthyNYC' marca un importante paso adelante en nuestro compromiso con el bienestar de todos los neoyorquinos", afirmó Schulman. "Estoy orgulloso de asociarme con el alcalde Adams en un plan tan completo y ambicioso para hacer de la ciudad de Nueva York la ciudad más saludable del país".