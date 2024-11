Nuevas normas sobre basura entran en vigor el martes en la Ciudad de Nueva York: qué saber

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York está dando otro paso en su guerra contra las ratas y la basura en las aceras, ya que los residentes pueden esperar ver menos bolsas y más contenedores en las calles a partir del martes.

Esto se debe a que todos los edificios con una a nueve unidades de vivienda tendrán que comenzar a colocar la basura doméstica para su recolección en grandes contenedores de plástico, que se dice que son a prueba de ratas, en la acera, en lugar de simplemente dejar las bolsas. Es la primera vez en 50 años que la basura no se dejará simplemente en la calle para llevar.

"Sirve como un bufé durante toda la noche para las ratas. Es hora de vivir de manera diferente como vive el resto del mundo", dijo la comisionada de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch.

La ciudad vende los contenedores oficiales, que vienen en dos tamaños y tienen tapas que se sellan, a los propietarios por $50 cada uno. Más de 400,000 se han comprado hasta el lunes.

La norma se aplica a los edificios de apartamentos y a las viviendas unifamiliares.

"Son mucho más asequibles que comprar uno nuevo en una ferretería o en Home Depot o algo así, y necesitamos uno nuevo", dijo Allie DitKowich, de Bayside, Queens. "Creo que hay peces más grandes que pescar en la ciudad, pero al menos aprecio los pasos para limpiarlo".

Para aquellos que aún no han comprado uno de los nuevos receptáculos, no se preocupen: habrá un período de gracia hasta el 2 de enero. Durante ese tiempo, el Departamento de Saneamiento emitirá advertencias a los propietarios que no utilicen los contenedores. Después de ese tiempo, se emitirán multas de entre 50 y 200 dólares.

"Queremos dar un período razonable para comprar contenedores, aprender la nueva memoria muscular: contenedores en lugar de aceras", dijo el Comisionado Tisch. "Mi mensaje a los neoyorquinos es muy simple: es hora de devolver la dignidad y el orden a cada cuadra del distrito".

Las normas también se aplican a los edificios de uso especial, como agencias municipales, organizaciones sin fines de lucro, lugares de culto y oficinas profesionales en edificios residenciales.

Es parte de lo que la ciudad y el alcalde Eric Adams han llamado una "revolución de la basura", ya que buscan mejorar la forma de lidiar con 44 millones de libras de basura por día.

"Esto significa que el 70% de toda la basura en la ciudad estará cubierta por los requisitos de contenedores", dijo Tisch anteriormente.

Los edificios más grandes se sumarán a la tendencia de los contenedores en la primavera de 2025, a medida que la ciudad se prepara para desplegar nuevos camiones de basura que vaciarán los contenedores de basura instalados en las aceras para estructuras más grandes. El programa, que según la ciudad también reducirá las lesiones en el lugar de trabajo entre los trabajadores de saneamiento, está inspirado en ciudades europeas como Barcelona.

"Solo nos estamos poniendo al día con lo que están haciendo los municipios de todo el mundo", ha dicho Adams.

Las nuevas políticas destinadas a reducir las pilas de bolsas de basura en las aceras seguirán las reglas establecidas recientemente para las propiedades comerciales y las empresas. Desde marzo, las 200,000 empresas de la Gran Manzana han tenido que colocar sus bolsas de basura en los contenedores de basura, como lo han hecho durante mucho tiempo las comunidades de todo el condado y el mundo.

Hace poco menos de un año, en agosto de 2023, la ciudad comenzó a exigir a los restaurantes, tiendas de conveniencia y bares que utilizaran un bote de basura resistente con una tapa segura y extendió el requisito a las cadenas de tiendas el mes siguiente.