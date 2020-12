El área triestatal se enfoca en la recuperación y hacerle frente al frío tras la tormenta

NUEVA YORK - Nueva York amaneció este jueves con la mayor acumulación de nieve registrada en varios años como consecuencia de un temporal que golpeó con fuerza gran parte de la costa este de Estados Unidos.

En la Gran Manzana cayeron alrededor varias pulgadas de nieve, más que en todo el invierno pasado, y las precipitaciones continuaban aún en la mañana del jueves, aunque según La Autoridad en El Tiempo (LAEET) lo peor de la tormenta ya pasó.

La poderosa tormenta nor'easter azotó el área triestatal con una intensa nevada y fuertes vientos, un asedio de más de 12 horas que dejó al menos 10 pulgadas en Central Park y derribó cables eléctricos y árboles en toda la región.

Si bien las fuertes nevadas estrangularon la región, los vientos dañinos fueron una amenaza clave. Las ráfagas de viento más altas reportadas durante la noche fueron de 70 mph en Long Island. Stony Brook, Nueva York, también vio uno cerca de 70 mph. A lo largo de las costas de Mantoloking, Nueva Jersey, se informó una ráfaga de 62 mph.

Los cortes de energía alcanzaron su punto máximo por encima de 10,000, pero se habían reducido significativamente el jueves temprano. A las 10:45 a.m., los servicios públicos informaron alrededor de 4,300 cortes de energía en Nueva York, y la gran mayoría de ellos afectaron a los residentes en los condados de Suffolk, Nassau y Westchester. Nueva Jersey tenía menos de 1300, principalmente en los condados de Ocean y Monmouth, donde las fuertes ráfagas provocaron advertencias de fuertes vientos durante la noche. La amenaza de inundaciones costeras se avecinaba el jueves, con advertencias vigentes.

Ningún lugar local vio el peor escenario de 2 pies de nieve que había sido posible para algunos, pero algunas áreas vieron una acumulación significativa. Más nieve cayó sobre la ciudad de Nueva York en 12 horas que la que había caído durante todo el año. Fenicia, en el condado de Ulster, registró los totales más altos (17 pulgadas el jueves a la mañana).

El gobernador Andrew Cuomo declaró el estado de emergencia en los condados de Ulster, Sullivan, Orange y Dutchess, junto con otros 14 condados del norte del estado, después de la tormenta. Los totales más altos se registraron al noroeste de la ciudad, en la región del Nivel Sur de Nueva York, donde lugares como Newark Valley y Binghamton vieron más de 40 pulgadas.

Por el contrario, se informó poca acumulación de nieve en otras áreas. Partes del sur y centro de Nueva Jersey en el área de Filadelfia vieron totales muy reducidos debido a que la lluvia y el aguanieve se mezclaron con la nieve durante períodos de tiempo.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, aseguró que la cantidad de nieve registrada en las últimas 24 horas era la mayor desde enero de 2016.

En algunas zonas del norte del estado se llegó a acumular más de un metro de nieve, según las autoridades.

Las escuelas neoyorquinas permanecían cerradas este jueves, con todos los estudiantes en clases remotas, pero se esperaba que pudiesen reabrir el viernes, según indicó De Blasio en una conferencia de prensa.

Durante dicha conferencia, el acalde De Blasio dijo que solamente permitiría que los almuerzos al aire libre resumieran en Manhattan; luego, cambió de opinión y dijo que todos los negocios de los cinco condados podrían operar al aire libre desde las 6 p.m. del jueves.

La nieve finalmente disminuyó a última hora de la mañana del jueves, pero se espera que las condiciones se mantengan ventosas y frías durante todo el día con máximos en los 30 grados. Se sentirá mucho más frío afuera, ya que no se espera que el viento provoque sensasiones térmicas de 10 grados.

Se espera que las condiciones de viaje sigan siendo peligrosas durante todo el día. Se han reportado múltiples accidentes de vehículos en medio de preocupaciones de visibilidad, incluido un choque de 19 autos en Henry Hudson Parkway que dejó a seis personas heridas. La Policía Estatal de Nueva Jersey dijo que había respondido a más de 200 choques entre las 11 a.m. del miércoles y las 8:30 a.m. del jueves cuando la tormenta del noreste se abría paso. La policía de Connecticut dice que respondió a casi esa cantidad; varias personas resultaron heridas. En Pensilvania y Virginia, al menos cuatro personas murieron en accidentes relacionados con tormentas.

El transporte público está funcionando en la ciudad de Nueva York el jueves. NJ Transit, que suspendió el servicio el miércoles, dijo que todos los servicios de autobús, tren ligero y Access Link se reanudarían en un horario de lunes a viernes por la mañana, mientras que el servicio de tren operará en un horario de clima severo. El reconocimiento cruzado en todo el sistema está vigente durante todo el día.

En cuanto a los viajes aéreos, las cancelaciones de vuelos abundan en los aeropuertos locales, así que asegúrese de consultar con su aerolínea si tiene planes de volar el jueves o incluso el viernes.

La nieve y los fuertes vientos golpearon en dirección sur-norte buena parte de la costa este estadounidense, incluidas muchas de sus principales ciudades como Filadelfia o Boston, y continuaban dejando importantes precipitaciones en la región de Nueva Inglaterra.

El mal tiempo afectó a los transportes en toda la zona, con más de 1,700 vuelos cancelados durante el jueves en Estados Unidos, según el portal de tráfico aéreo Flightaware, y con limitaciones en el número de trenes que conectan varias grandes urbes y sus suburbios.

En las carreteras la nieve provocó además numerosos accidentes, incluido uno con dos víctimas mortales en Pensilvania y otro en la ciudad de Nueva York que dejó a media docena de personas hospitalizadas.

Las autoridades de varios estados, por segundo día consecutivo, pidieron evitar los desplazamientos no esenciales.

"He recorrido varias zonas hoy y les digo que no es seguro. No deberían estar ahí fuera si no tienen que estar", señaló en una rueda de prensa el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo.

"Hay muchos problemas que están ralentizando los quitanieves y al personal, que ha estado trabajando durante muchas horas. Todo el mundo está muy cansado", añadió Cuomo, que declaró el estado de emergencia en 18 condados.

Entre los temores de cara a este temporal destacaba la posibilidad de que afectase a la distribución de vacunas del coronavirus, que comenzaron a administrarse en Estados Unidos esta semana, pero según el gobernador neoyorquino por ahora no se han detectado problemas importantes en ese ámbito.

"El Gobierno federal trae la vacuna por transporte aéreo, como FedEx o UPS, que son una parte importante de la logística. Pero no hay interrupciones significativas, y en los lugares donde hemos necesitado suplementar el transporte con vehículos 4x4 o maquinaria pesada se ha hecho", apuntó.

