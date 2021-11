Nueva York da luz verde para recibir el año nuevo en Times Square, pero con prueba de vacunación en mano

Lo que debes saber Se permitirá que las multitudes retornen para recibir el 2022 en Times Square este año, anunció el martes el alcalde Bill de Blasio; los visitantes deben traer un comprobante de vacunación completo y una identificación con foto válida. Aplica a todos los mayores de 5 años.

Hay algunas excepciones: los niños menores de 5 años pueden asistir con un adulto completamente inmunizado. Se aceptará una prueba PCR negativa dentro de las 72 horas posteriores a la llegada de aquellos a quienes la discapacidad le impide la vacunarse.

La caída de la bola marcará el final de otro año devastador por la pandemia de COVID-19, pero se produce cuando el epicentro de la crisis continúa en un camino acelerado de recuperación impulsado por las vacunas.

NUEVA YORK - Times Square se llenará una vez más de multitudes para revivir la alegría de la Navidad y recibir el Año Nuevo, aunque los visitantes que planeen asistir deberán traer una prueba de vacunación completa y una identificación con fotografía válida, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, este martes.

Todo lo que los visitantes deben traer para asistir es un comprobante de vacunación completo, que incluye a cualquier persona elegible, a partir de los 5 años, y una identificación con foto válida. Aparte de ese requisito, no habrá un límite en la multitud de Times Square este 31 de diciembre.

Aquellos que no pueden recibir la vacuna COVID-19 debido a una discapacidad aún pueden asistir, aunque deben proporcionar prueba de una prueba PCR negativa dentro de las 72 horas posteriores a la llegada. Los niños menores de 5 años deben estar acompañados por un adulto vacunado y no necesitan una prueba de PCR negativa, al menos en este momento. Las mascarillas son obligatorias para aquellos que no pueden ser vacunados por motivos de edad, médicos u otros motivos aprobados.

Los puntos de control de seguridad de Times Square se ajustarán para permitir más tiempo para que el NYPD y otros oficiales verifiquen la documentación requerida. Se darán a conocer más detalles en los próximos días, dijeron los funcionarios, pero la noticia más importante ya está disponible.

Será una gran celebración "en toda su fuerza", dijo el alcalde mientras hacía sonar un ruido con media docena de miembros de su equipo haciendo lo mismo detrás de él.

Había insinuado una "gran y maravillosa celebración" para 2022 después de presenciar calles inquietantemente vacías, a parte de una merecida celebración para un pequeño grupo de héroes de la salud de primera línea que desplegló una tonelada de confeti el año pasado. No quedó claro de inmediato cuántas personas se permitirán en Times Square el 31 de diciembre.

"Todos vengan", dijo un exuberante De Blasio. "Estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de la bola, todo, retornando con toda la fuerza, cientos de personas allí para celebrar. Finalmente podemos volver a estar juntos. Va a ser increíble".

La caída de la bola para marcar el final de otro año más, devastado por la pandemia de COVID-19, se produce cuando el epicentro de la crisis continúa en un camino acelerado de recuperación, potenciado por las vacunas. De Blasio dijo que la celebración de la víspera de Año Nuevo de este año será un momento de inspiración a nivel local y en el extranjero.

El demócrata describió la fiesta de Nochevieja de este año como una para todas las edades: un momento visceralmente inspirador para la ciudad de Nueva York, la nación y el mundo.

"Únase a la multitud, únase a la alegría, únase a un momento histórico en el que la ciudad de Nueva York brinda más evidencia al mundo de que estamos 100% de regreso", dijo enfáticamente De Blasio.

El anuncio del martes se produce un día después de que el alcalde insinuara una "gran y maravillosa celebración" para 2022 después de que Crossroads of the World presentara calles inquietantemente vacías, ya que solo hubo celebraciones para un pequeño grupo de trabajadores de primera línea mientras llovía una tonelada de confeti el año pasado. El año pasado, a los visitantes se les dijo "No vengan" a Times Square para celebrar, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Es probable que aún se produzcan más cambios.

En última instancia, la fiesta de fin de año estará muy lejos de la atmósfera sin multitudes que encapsuló las festividades de 2020. Esos llegaron justo antes de que otra ola significativa de COVID-19 se extendiera por Estados Unidos, y justo cuando las primeras vacunas estaban disponibles para los trabajadores de la salud y otros trabajadores de primera línea.

Todas las celebraciones y festividades se seguirán transmitiendo en vivo por televisión y en línea como lo hicieron el año pasado, pero la sensación general será sin duda diferente.

Los funcionarios de la ciudad han estado trabajando incansablemente para ayudar a que Times Square vuelva a la vida y rastrear su progreso a lo largo del camino. El tráfico de peatones cuenta su propia historia, según Tom Harris, presidente de Times Square Alliance. Su organización ha estado rastreando el tráfico peatonal. Ha aumentado un 50% en los últimos meses, dijo.

El sábado pasado, más de 270,000 personas visitaron Times Square, dijo Harris. Broadway ya ha recibido a más de un millón de visitantes desde que reabrió completamente sus puertas a los clientes vacunados hace apenas dos meses, señaló.

"Los viajeros internacionales están de regreso. Y estamos felices de trabajar con su equipo para dar la bienvenida de nuevo a los visitantes a Times Square en la víspera de Año Nuevo", dijo Harris sobre la cooperación continua con la administración De Blasio. "Nuestro éxito se debe en gran parte a que las personas se vacunaron y se sintieron confiadas de que pueden regresar de manera segura a nuestra nueva normalidad".