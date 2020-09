Nueva sentencia para miembro de ‘secta de esclavas sexuales’ en Nueva York

NUEVA YORK — Un rico benefactor de Keith Raniere, el líder deshonrado de un grupo de superación personal en el norte del estado de Nueva York condenado por convertir a mujeres en esclavas sexuales que fueron marcadas con sus iniciales, enfrenta una sentencia el miércoles en el caso de conspiración federal.

La heredera de la fortuna de la compañía de licor Seagram, Clare Bronfman, comparecerá ante un tribunal federal de Brooklyn. Las apuestas son altas. Sus abogados quieren que un juez le dé tres años de libertad condicional en lugar de prisión, mientras que los fiscales dicen que ella merece cinco años tras las rejas.

Bronfman, de 41 años, admitió en una declaración de culpabilidad el año pasado que albergaba a alguien que vivía en los Estados Unidos ilegalmente por "trabajo y servicios" no remunerados y que cometió fraude con tarjetas de crédito en nombre de Raniere, líder del grupo llamado NXIVM.

En una carta a la corte el mes pasado, Bronfman escribió que ella "nunca tuvo la intención de lastimar a nadie, como sea que lo hice y lo siento profundamente". Aún así, dijo que no podía rechazar a Raniere porque "NXIVM y Keith cambiaron mi vida para mejor".

En el juicio, los fiscales dijeron a los jurados que la organización de Raniere, NXIVM, de 60 años, operaba como una secta cuyos miembros lo llamaban "Vanguardia". Para honrarlo, el grupo formó una hermandad secreta compuesta por "esclavas" con lavado de cerebro que fueron marcadas con sus iniciales y obligadas a tener relaciones sexuales con él, dijeron los fiscales.

Los abogados de Bronfman han argumentado que ella merece clemencia porque no participó directamente en las acusaciones más inquietantes y tiene una condición de salud que podría ponerla en mayor riesgo de contraer una infección por coronavirus si la encarcela. Pero en los documentos judiciales, los fiscales argumentaron que ella merecía un castigo grave, ya que "no cabe duda de que Raniere no habría podido cometer los delitos por los que fue condenado si no fuera por poderosos aliados como Bronfman".

El acusado había estado afiliado durante mucho tiempo a NXIVM, regalando decenas de millones de dólares para financiar a Raniere y su programa de intensas clases de superación personal. También pagó a abogados para defender al grupo contra una demanda presentada por sus críticos.

Junto con Bronfman, las enseñanzas de Raniere le valieron la devoción de actrices de Hollywood como Allison Mack de la serie televisiva "Smallville". Mack también se ha declarado culpable y está a la espera de sentencia.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Bronfman acordó perder $ 6 millones de una fortuna que los fiscales han dicho que vale $ 200 millones. También buscan una multa de $ 500,000.