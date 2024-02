Nombra una cucaracha del zoológico de El Bronx para regalar en San Valentín

NUEVA YORK -- La celebración del Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y en Nueva York regresa una de las tradiciones de regalos más particulares en el zoológico de El Bronx.

Y es que si no sabes que regalar para esta fecha en el zoológico vuelven a ofrecer el programa Nombra una Cucaracha o Name a Roach en el que puedes nombrar a una cucaracha gigante de madagascar para tu ser querido o no tan querido.

"Ponerle nombre a una cucaracha es una tradición de San Valentín para nosotros. Las rosas y los chocolates van y vienen, pero las cucarachas duran una eternidad, ¡como nuestro amor!", escribió Susie en la página web del zoológico, quien realizó su propio pedido.

Además de esto el lugar también ofrece paquetes de regalo que incluyen ropa y el certificado.

Los pedidos deben realizarse antes del 8 de febrero de 2024 para llegar a tiempo para el Día de San Valentín.

Para más información y hacer el pedido visita este enlace.