NJ anunciará aviso de sequía; estado podría imponer restricciones sobre el suministro del agua

Lo que debes saber Con los incendios forestales ardiendo tras los meses de septiembre y octubre más secos de su historia, Nueva Jersey emitirá un advertencia de sequía, un paso que eventualmente podría conducir a restricciones obligatorias de agua si no cae pronto una lluvia significativa.

El departamento anunció una rueda de prensa para el miércoles "para discutir el estado de entrar en estado de alerta de sequía como prolongados períodos secos continúan en todo el estado".

El siguiente paso, que el estado está considerando, una advertencia de sequía, impone requisitos adicionales a los sistemas de agua y pide aún más acciones voluntarias de ahorro de agua.

NUEVA JERSEY --Con los incendios forestales ardiendo tras los meses de septiembre y octubre más secos de su historia, Nueva Jersey emitirá un aviso de sequía, un paso que eventualmente podría conducir a restricciones obligatorias de agua si no cae pronto una lluvia significativa.

El Departamento de Protección Ambiental del estado celebró el martes una audiencia en línea sobre las condiciones. Pero no respondieron a las preguntas, incluyendo si alguna parte del estado está en peligro de quedarse sin agua potable o agua adecuada para combatir los incendios, que están ardiendo en casi media docena de lugares. The Associated Press dejó un mensaje en busca de comentarios del departamento después de la reunión. Consulte aquí las últimas alertas meteorológicas.

Alrededor de una hora después de su conclusión, el departamento anunció una rueda de prensa para el miércoles "para discutir el estado de entrar en estado de aviso de sequía como prolongados períodos secos continúan en todo el estado".

El Servicio de Incendios Forestales de Nueva Jersey dice que las condiciones en el estado son las más secas que han sido en casi 120 años.

El geólogo estatal Steven Domber dijo que los niveles de agua están disminuyendo en toda Nueva Jersey.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Están muy por debajo de los promedios a largo plazo, y tienen tendencia a la baja", dijo. "Seguirán bajando en las próximas semanas a menos que tengamos lluvias significativas".

Dijo que alrededor de la mitad de los sistemas públicos de agua en Nueva Jersey están experimentando cerca de la demanda normal de agua, pero el 40% están viendo una mayor demanda de lo habitual.

Podría tomar 10 pulgadas de lluvia para mejorar significativamente las condiciones en Nueva Jersey, dijeron las autoridades. Pero las previsiones no apuntan en esa dirección.

La combinación de temperaturas más altas de lo normal, precipitaciones muy reducidas y una fuerte demanda de agua está poniendo a prueba los suministros de agua, dijo David Robinson, el climatólogo del estado. Dijo que Nueva Jersey recibió 0,02 pulgadas de lluvia en octubre, cuando 4,19 pulgadas es normal.

En lo que va de noviembre, ha llovido entre 25 y 30 centímetros. La media estatal del mes es de 10,16 cm.

Desde agosto, el estado ha recibido 2 pulgadas de lluvia cuando debería haber recibido un pie (0,3 metros), dijo Robinson.

"El sombrío panorama no hace más que empeorar", dijo.

El martes por la mañana, el estado se encontraba bajo alerta de sequía, que incluye restricciones en la mayoría de los incendios al aire libre y llamamientos a la conservación voluntaria. El siguiente paso, que el estado está considerando, una advertencia de sequía, impone requisitos adicionales a los sistemas de agua y pide aún más acciones voluntarias de ahorro de agua. El último paso sería la declaración de emergencia por sequía, en virtud de la cual las empresas y los hogares se enfrentarían a restricciones obligatorias de agua.

Varios dirigentes de sistemas públicos de abastecimiento de agua instaron a Nueva Jersey a pasar directamente a la situación de emergencia por sequía. Tim Eustace, director ejecutivo de la Comisión de Abastecimiento de Agua del Distrito de North Jersey, dijo que el embalse de Wanaque está al 45% de su capacidad.

"Utilizar agua potable para regar el césped es una locura", afirmó. "Realmente me gustaría pasar a una emergencia por sequía para que podamos impedir que la gente riegue el césped".