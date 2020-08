NJ: Disminuyen casos por COVID-19 a medida que la reapertura de escuelas comienza

Tras señalar el control local de los distritos escolares, el gobernador Phil Murphy está permitiendo que las escuelas abran en persona, virtualmente o una combinación de ambos este año escolar a medida que continúa la propagación de COVID-19.

El demócrata en el primer mandato hizo el anuncio durante su conferencia de prensa sobre el coronavirus el miércoles por la tarde, donde anunció casi 500 nuevos casos de COVID-19, pero una tasa de positividad diaria de poco más del 2%, lo que significa que la gran mayoría de las personas examinadas no tenían el virus.

Las escuelas que cubren desde prekínder hasta el grado 12, universidades y colegios podrán abrir este otoño con estándares de salud destinados a frenar el virus. A los distritos escolares de Garden State se les permitirá operar virtualmente si no pueden cumplir con los estándares de salud para la instrucción en persona, dijo Murphy.

"Cuando nuestras escuelas abran en septiembre, deben estar listas para brindar de manera segura la educación de alta calidad a todos los estudiantes que es un sello distintivo de Nueva Jersey", dijo Murphy. "Sabemos que el primer día de clases no será como cualquier otro en nuestra historia. Estamos totalmente comprometidos a hacer esto bien".

La propagación del virus se ha desacelerado en los últimos días con la tasa de transmisión hasta 0,92 a partir del miércoles. Eso significa que la cantidad promedio de personas infectadas por una persona infecciosa es menos de 1.

Hasta el miércoles, Nueva Jersey había reportado casi 186,000 casos de COVID-19 desde el estado del brote. Al menos 14.046 muertes se atribuían al virus con otras 1.800 muertes sospechosas de estar relacionadas con el coronavirus. El miércoles se reportaron nueve muertes confirmadas más.

A pesar de que los casos en Nueva Jersey son bastante estables, ha habido problemas en otros estados donde las escuelas abrieron para la instrucción en persona recientemente. Los maestros habían expresado su preocupación sobre la seguridad del aprendizaje en persona a medida que COVID-19 continúa propagándose.

"Nuestro objetivo no ha cambiado", dijo Murphy. "Nuestro compromiso de cumplir con las condiciones sobre el terreno con flexibilidad no ha cambiado. Nuestro enfoque en proteger a los estudiantes, las familias y los educadores no ha cambiado".

La comisionada de salud Judith Persichilli dijo que la propagación del virus se dividirá en seis regiones en todo el estado y que los datos ayudarán a orientar a las escuelas.

Esta historia se está desarrollando y se actualizará.