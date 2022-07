¿Necesitas volverte a vacunar contra el polio? Así es como funciona la cronología de vacunas

Lo que debes saber Nueva York reportó su primer caso de polio (o poliomielitis) en casi una década el jueves en un paciente no vacunado del condado de Rockland; el paciente no tenía antecedentes de viajes recientes y ya no es contagioso.

Estados Unidos no ha visto un caso natural de la enfermedad infantil que alguna vez fue temida desde 1979, que es cuando el país la declaró erradicada.

Solo se ha utilizado una vacuna en los EE. UU. desde 2000: la vacuna contra la poliomielitis inactivada (IPV); dos dosis brindan un 90 % de inmunidad a los tres tipos de poliovirus, mientras que tres dosis brindan al menos un 99 % de inmunidad, dice el CDC.

NUEVA YORK -- Nueva York reportó su primer caso de poliomielitis en casi una década el jueves, y con la palabra "vacunación" arraigada en nuestros frentes colectivos en medio de la pandemia de COVID y ahora el brote de viruela del mono, muchos están tratando de asegurarse de que están protegidos contra la enfermedad temida enfermedad infantil que Estados Unidos declaró eliminada hace más de cuatro décadas.

El caso involucró a un paciente no vacunado del condado de Rockland sin antecedentes recientes de viajes fuera del país, dijeron las autoridades. Aunque la mayoría de los estadounidenses están vacunados contra la poliomielitis, los expertos dicen que el caso debería servir como una llamada de atención para quienes no lo están.

Aunque el paciente no estaba vacunado, el paciente tenía una cepa de polio derivada de la vacuna, posiblemente contraída de alguien que había recibido una vacuna viva u oral contra la polio (OPV). Estados Unidos no las ha administrado desde el año 2000 y solo usa la vacuna contra la poliomielitis inactivada (IPV), que es la recomendada por los CDC.

“Esto no es normal. No queremos ver esto”, dijo Jennifer Nuzzo, una activista pandémica de la Universidad de Brown, a Associated Press sobre el caso confirmado en Nueva York. “Si está vacunado, no es algo de lo que deba preocuparse. Pero si no ha vacunado a sus hijos, es muy importante que se asegure de que estén al día”.

Entonces, ¿qué debes saber sobre el calendario de vacunas? Esto es lo que dicen los CDC para niños y adultos de EE.UU.

Guía vacunal contra polio de los CDC

Todos los niños estadounidenses deben recibir cuatro dosis de IPV en total. Se debe administrar una dosis a cada una de las siguientes edades o dentro de los rangos: 2 meses, 4 meses, 6-18 meses, 4-6 años. Los niños que viajan a un país donde el riesgo de polio es más alto que aquí deben vacunarse por completo antes de partir. El CDC tiene opciones alternativas si no hay suficiente tiempo.

La mayoría de los adultos no necesitan la vacuna contra la poliomielitis porque ya la tenían cuando eran niños. Pero los CDC dicen que algunos adultos corren un mayor riesgo: aquellos que viajan a áreas de alto riesgo de polio, trabajan en laboratorios y manipulan muestras que podrían contener poliovirus y trabajadores de la salud que tratan a pacientes que podrían tener polio o ser contactos cercanos de personas infectadas.

Los adultos en situaciones aplicables deben recibir tres dosis de IPV, dice el CDC. Los adultos con mayor riesgo de exposición que ya completaron su serie de vacunación contra la poliomielitis de rutina pueden recibir una dosis de refuerzo de IPV de por vida, según los CDC.

La IPV que se ha utilizado en los Estados Unidos desde 1987 es tan efectiva como la OPV para prevenir la polio, dice el CDC. Dos dosis de IPV brindan un 90 % de inmunidad a los tres tipos de poliovirus, mientras que tres dosis brindan al menos un 99 % de inmunidad, dice la agencia.

Esto luego de que se detectara un caso en un paciente adulto que no había sido vacunado contra la poliomielitis durante su infancia.