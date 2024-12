El municipio de Edison ofrece alojamiento adicional tras rotura de tubería principal de agua

NUEVA JERSEY -- Los residentes del municipio de Edison recibirán alojamiento adicional debido a la reciente rotura de la tubería principal de agua, anunció el jueves la oficina del alcalde de Edison, Sam Joshi.

El Centro Comunitario Minnie B Veal del municipio, ubicado en 1070 Grove Avenue, ahora está abierto para el uso del baño por parte de los residentes y contará con un oficial del Departamento de Policía de Edison hasta las 4:00 p.m. del viernes.

Además, el centro para personas mayores de Edison, ubicado en 2963 Woodbridge Avenue, brindará servicios sanitarios y distribución de agua hasta las 4:00 p.m. del viernes, y contará con un miembro del personal del Departamento de Salud y un oficial de policía de Edison.

Además, el Edison Veterans of Foreign Wars (VFW) Memorial Post 3117, ubicado en 53 National Road, Edison, NJ 08817, también estará abierto para el uso del baño hasta las 5:00 p.m.

La escuela secundaria Herbert Hoover, ubicada en 174 Jackson Avenue, y la escuela primaria James Monroe, ubicada en 7 Sharp Road, también tendrán baños abiertos.

Los residentes también pueden utilizar las duchas del Centro Comunitario Judío (JCC) ubicado en 1775 Oak Tree Road, Edison, NJ 08820. El número de teléfono principal del centro es 732-494-3232 y su horario es el viernes 27 de diciembre de 2024 de 6:00 a.m. a 8:30 p.m., el sábado 28 de diciembre de 2024 de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., el domingo 29 de diciembre de 2024, de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., el lunes 30 de diciembre de 2024 de 6:00 a.m. a 8:30 p.m. y el martes 31 de diciembre de 2024 de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El municipio de Edison continúa brindando a los residentes acceso a agua embotellada a raíz de la reciente rotura de la tubería principal y la recomendación de hervir el agua. Los centros de distribución de galones de agua están ubicados en la estación de bomberos n.° 1, 25 Plainfield Avenue, cerca de Woodbridge Avenue, y en la estación de bomberos n.° 2, 1997 Route 27, en la esquina de Langstaff.

Los residentes que necesiten agua pueden visitar estos centros de distribución y acceder a galones de agua hasta nuevo aviso. Para recibir el agua, los residentes deben mostrar una identificación válida como comprobante de residencia.

A medida que se restablece el suministro de agua en las áreas afectadas, los residentes pueden notar pequeñas fugas de agua. Si esto ocurre, comuníquese con Edison Water Utility al 732-248-6409 o con las oficinas administrativas al 732-248-6407 para obtener ayuda.