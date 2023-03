Mujer de 73 años se quita la cinta adhesiva para llamar al 911 tras la invasión de su casa en NJ

NUEVA JERSEY -- Una mujer de Nueva Jersey de 73 años sobrevivió a un robo a mano armada el domingo cuando dos intrusos enmascarados ingresaron a su casa mientras trabajaba en un proyecto de artesanía, según la policía.

El robo en Clifton parece ser aleatorio, dijo la policía, que respondió a la llamada al 911 de Ramona Cartagena alrededor de las 12 p.m. Llegaron a su casa de Linden Avenue y encontraron a la mujer tendida en el piso de su sala de estar. Le habían tapado la boca y atado las muñecas y los tobillos con cinta adhesiva.

"Fue tan rápido que realmente da miedo. Pueden hacer algo así tan rápido", recordó Cartagena el lunes.

Cartagena dijo que tan pronto como la puerta principal se abrió y vio una figura sombría, se congeló. Estaba haciendo manualidades en su cocina cuando los dos hombres entraron, uno de ellos agarró su cinta adhesiva.

"Me agarró de la mano, me puso aquí y me vendó las manos, los pies y la boca", dijo.

Mientras el hombre la tiraba al suelo y la amarraba, su cómplice subió corriendo las escaleras y comenzó a saquear la casa de Cartagena. Solo una vez que se quedaron sin algunas de sus pertenencias, comenzó a moverse libremente y usó su teléfono para llamar a la policía.

"Estoy devastado. Esto es lo que nunca volverá a suceder. Ella nunca se quedará sola o la casa nunca se quedará sola en ningún momento", dijo su yerno, Dennis Molner.

Con los intrusos aún sueltos, Molner dijo que agregará cámaras en su casa.

Entre los artículos robados, en su mayoría dinero en efectivo y joyas, Cartagena dijo que los ladrones robaron una pieza que pertenecía a su hija fallecida. Eran joyas que Cartagena había planeado heredar a su nieta.

“Es triste porque es algo que le dejó a su hija sabiendo que esto lo va a tener”, dijo.

No se han hecho arrestos; una investigación está en curso.