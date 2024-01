Muere Carlos Barba, el empresario cubano que ayudó a fundar Telemundo

Lo que debes saber Carlos Barba, un visionario innovador que ayudó a fundar lo que hoy se conoce cómo Telemundo, falleció a sus 87 años por complicaciones de salud.

NUEVA YORK -- Carlos Barba, un visionario innovador que ayudó a fundar lo que hoy se conoce cómo Telemundo, falleció a sus 87 años en el sur de Florida por complicaciones de salud.

"Lo que es hoy en día Telemundo fue una visión de él porque el comienza a establecer unos lazos con la estación hispana en Miami y con la estación de California, el canal 52 y él organizó lo que se llamaba NET-SPAN, eran esas tres estaciones para poder adquirir novelas y programación para competir con la competencia", dijo Ramos.

Barba hizo historia en 1955 cuando dirigió la primera transmisión en vivo entre los Estados Unidos y Cuba. En 1961 salió de La Habana a Venezuela y trabajo en los principales medios de ese país. En Estados Unidos, fue gerente de unas decenas de estaciones incluyendo Puerto Rico y Nueva York. Entre 1989 y 199,1 creó la junta directiva de lo que hoy es la cadena Telemundo.

“Él fue brillante en su carrera, de eso estamos nosotros todos muy orgullosos y todos los que lo conocieron también", dijo su hermana Sonia Barba Inclán. “Él fue una gran persona, ayudaba a todo el mundo que le iba a pedir algo, que lo necesitara ... así que lo recordamos con mucho amor y mucho cariño.

Uno de los tantos talentos a quien Barba ayudó fue a Ramos.

“Yo comencé, primero, lo que se llama el locutor de cabina, el pide que me quería conocer porque trabajaba los fines de semana. Él me conoce y cuando me conoce empieza a conversar conmigo inmediatamente me dice quieres hacer el noticiero?" recordó Ramos.

De ahí, el resto es historia. Por décadas Ramos se convierte en la figura estelar del Noticiero 47 Telemundo.

La trayectoria impecable de Carlos Barba, acompañado de su gran carisma lo hicieron merecedor del cariño y respeto, tanto de sus familiares como de sus seres queridos.

"Era encantador porque era muy amable. Él era muy amoroso", dijo Ramos. "Él te veía, te abrazaba. Siempre tenía cosas positivas que decirte".

Mientras, su hermana recuerdo lo chistoso que era.

"Era muy simpático. Le gustaba hacer chistes, que los hacía muy bien también", dijo Inclán. "Tenemos muchos recuerdos bonitos de él".

No obstante, el legado de Barba seguirá gracias a sus aportes y por su entrega a los medios hispanos y a la industria del entretenimiento.