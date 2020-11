¿Qué pueden esperar los visitantes del árbol de Navidad del Rockefeller Center este año?

NUEVA YORK - La iluminación anual del árbol de Navidad en el Rockefeller Center ya está programada, sin embargo, en este 2020, ir a visitar el árbol más famoso del mundo será diferente.

Los detalles oficiales se anunciarán el lunes, pero nuestra cadena hermana NBC New York se enteró que los que quieran ir a visitar el árbol este año van a encontrar: entradas monitoreadas, filas donde se implemente la distancia física y un tiempo limitado para tomar fotografías.

El alcalde Bill de Blasio adelantó algunos de los planes en su conferencia de prensa el domingo. Al igual que el Desfile del día de Acción de Gracias de Macy's, que se llevó a cabo la semana pasada, el alcalde dice que visitar el árbol será un evento reducido.

"Este no es un evento para espectadores como lo fue en el pasado", dijo. "Lo que no queremos y no podemos tener son grandes multitudes de personas que se amontonen allí".

Varias calles que rodean el Rockefeller Center podrían cerrarse nuevamente siguiendo las medidas tomadas el año pasado para proporcionar espacio adicional y seguridad para los visitantes. El alcalde se detuvo el domingo antes de detallar exactamente cómo serían los cierres este año.

El evento de iluminación del árbol del Rockefeller Center comienza a las 8:00 p. m. el miércoles 2 de diciembre. Debido a las restricciones de la pandemia y de distanciamiento físico, no habrá acceso al público a la plaza para la ceremonia de iluminación.

Después de la ceremonia, la plaza estará abierta como de costumbre, y el público podrá verla completamente iluminada desde las 6:00 a. m. hasta la medianoche todos los días. El día de Navidad estará iluminado durante 24 horas. Las personas deben llevar mascarilla y crea recuerdos desde una distancia física segura.

Actualmente, el árbol está siendo decorado con más de 50,000 luces LED multicolores colgadas en aproximadamente 5 millas de cable. Estará rematado con una estrella tridimensional que pesa aproximadamente 900 libras y está cubierta por 3 millones de cristales Swarovski.