Jurado considera pena de muerte o cadena perpetua para Sayfullo Saipov tras ataque en ciclovía de Nueva York

NUEVA YORK -- Un jurado de Nueva York comenzó a deliberar el miércoles si imponer la pena de muerte o conceder cadena perpetua a un hombre condenado por matar a ocho personas en una ciclovía de Manhattan hace cinco años en un ataque terrorista.

El mismo jurado de 12 que condenó a Sayfullo Saipov a fines de enero en el alboroto de Halloween de 2017 comenzó a considerar su destino después de que el juez federal de distrito Vernon S. Broderick les leyera las reglas legales que deben seguir para llegar a una decisión. Después de aproximadamente dos horas y media de deliberaciones, los miembros del jurado fueron enviados a casa y se les dijo que regresaran el jueves.

Habían deliberado solo 10 minutos el miércoles cuando el presidente del jurado envió una nota al juez preguntando si el panel puede discutir que la inyección letal es el método actual de pena de muerte en los EEUU y que actualmente existe una moratoria sobre las ejecuciones federales.

Broderick dijo a los miembros del jurado que ninguno de los temas era adecuado para discutir durante las deliberaciones y les dijo que no consideraran ninguno de los dos.

Los miembros del jurado tendrán que acordar por unanimidad que Saipov debe ser ejecutado o el exresidente de Paterson, Nueva Jersey, de 35 años, pasará el resto de su vida en una prisión de alta seguridad.

Los abogados de Saipov, un ciudadano de Uzbekistán, nunca negaron que mató a ocho personas al acelerar un camión alquilado a través de un carril bici en el bajo Manhattan que es popular entre los turistas. Murieron una mujer que visitaba Bélgica con su familia, cinco amigos de Argentina y dos estadounidenses. Otros dieciocho resultaron gravemente heridos.

Los abogados de Saipov pidieron al jurado que no le aplicaran la pena de muerte y señalaron que varios miembros de su familia, incluidos su padre y sus hermanas, expresaron la esperanza de que algún día se dé cuenta de lo equivocado que estaba al llevar a cabo un ataque terrorista con la esperanza de ganarse el favor del grupo Estado Islámico.

Y enfatizaron que pasaría el resto de su vida en reclusión, probablemente confinado en una celda pequeña durante al menos 22 horas al día con dos llamadas telefónicas de 15 minutos permitidas cada mes a su familia y algunas duchas permitidas cada semana.

Los fiscales instaron a la muerte, diciendo que Saipov nunca mostró compasión por ninguna de sus víctimas, ya que trató de matar a tantas personas como pudo, incluso confesando que esperaba ir al Brooklyn Bridge después del asalto en el carril bici para poder matar a más personas allí.

Después, dijeron, sonrió con orgullo cuando les contó a los agentes del FBI sobre su ataque, incluso pidió que colgaran la bandera de la organización Estado Islámico en su habitación del hospital, donde se estaba recuperando de una herida de bala después de que un oficial de policía terminara su ataque.

Un día después del ataque, el entonces presidente Donald Trump tuiteó que Saipov "¡DEBERÍA RECIBIR LA PENA DE MUERTE!"

Posteriormente, el presidente Joe Biden impuso una moratoria a las ejecuciones por delitos federales, pero su fiscal general, Merrick Garland, ha permitido que los fiscales estadounidenses sigan abogando por la pena capital en casos heredados de administraciones anteriores.

Un jurado federal en Nueva York no ha dictado una sentencia de muerte que haya resistido apelaciones legales en décadas, con la última ejecución en 1954. El estado de Nueva York, que ya no aplica la pena de muerte, no ha ejecutado a nadie desde 1963.