NUEVA YORK - El pelotero dominicano Juan Soto ha tomado una decisión, deja El Bronx por Queens.

El jardinero Juan Soto y los Mets de Nueva York acordaron un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años, según informó una persona familiarizada con el acuerdo a The Associated Press y reports de ESPN.

BREAKING: Superstar outfielder Juan Soto and the New York Mets are in agreement on a 15-year, $765 million contract, sources tell ESPN. It is the largest deal in professional sports history.