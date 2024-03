Jovencito de 13 años muere en balacera cerca del Museo Infantil de Brooklyn

Lo que debes saber La violencia armada no da tregua y esta vez cobró la vida de un niño de 13 años que caminaba hacia su casa en Brooklyn el jueves por la noche, dicen las autoridades.

El niño fue alcanzado por múltiples balas cerca del Museo Infantil de Brooklyn (Brooklyn Children's Museum) en Crown Heights poco antes de las 11 p.m. El niño vivía a unas dos cuadras del lugar.

La Policía de la Ciudad de Nueva York identificó al niño el viernes como Troy Gill.

NUEVA YORK -- La violencia armada no da tregua y esta vez cobró la vida de un niño de 13 años que caminaba hacia su casa en Brooklyn el jueves por la noche, dicen las autoridades.

No quedó claro de inmediato si Gill fue el objetivo o si quedó atrapado en el fuego cruzado. Las autoridades no proporcionaron un posible motivo. No se han hecho arrestos.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS para ingles, o al 1-888-57-PISTA (74782) en español.

El tiroteo del jueves es el tercero mortal en Crown Heights desde el lunes.

El lunes mataron a un bodeguero y el miércoles mataron a tiros a un hombre de 33 años frente a su edificio de apartamentos. Tampoco hubo arrestos en ninguno de esos casos.