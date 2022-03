Joven de NY sentenciado por provocar accidente mortal que mató amiga de 16 años en 2021

Lo que debes saber Un hombre de 18 años del Condado de Rockland se declaró culpable de los 17 cargos de los que fue acusado en relación con un accidente mientras manejaba mientras ebrio en 2021 que culminó con la muerte de un compañero de clase de 16 años e hirió gravemente a otros tres en su vehículo, dijeron los fiscales el miércoles.

Joseph DeBellis, de Airmont, tenía 17 años cuando estaba detrás del volante de un sedán Jaguar 2003 que se salió fuera de control, partiendo un poste de luz por la mitad antes de volcarse en el costado de la Ruta 202 en Montebello en abril pasado.

El impacto cobró la vida de Jacqueline Zangrilli, que iba en el asiento trasero. Tenía solo 16 años. Zangrilli asistió a la escuela secundaria Suffern junto con los otros jóvenes en el automóvil.

NUEVA YORK -- Un hombre de 18 años del Condado de Rockland se declaró culpable de los 17 cargos de los que fue acusado en relación con un accidente mientras manejaba mientras ebrio en 2021 que culminó con la muerte de un compañero de clase de 16 años e hirió gravemente a otros tres en su vehículo, dijeron los fiscales el miércoles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Joseph DeBellis, de Airmont, tenía 17 años cuando estaba detrás del volante de un sedán Jaguar 2003 que se salió fuera de control, partiendo un poste de luz por la mitad antes de volcarse en el costado de la Ruta 202 en Montebello en abril pasado.

El impacto cobró la vida de Jacqueline Zangrilli, que iba en el asiento trasero. Tenía solo 16 años. Zangrilli asistió a la escuela secundaria Suffern junto con los otros jóvenes en el automóvil. Tres de ellos fueron hospitalizados tras el accidente y se espera que se recuperen por completo de sus heridas.

Los fiscales dicen que DeBellis rechazó un acuerdo de culpabilidad que lo habría enviado a una prisión estatal por hasta cuatro años a cambio de una declaración de culpabilidad por homicidio vehicular agravado. En cambio, DeBellis se declaró culpable de los 17 cargos de la acusación, lo que permitió que el tribunal lo sentenciara a seis meses de prisión seguidos de cinco años de libertad condicional después de la liberación.

Los fiscales dicen que se opusieron a la sentencia menor, señalando que DeBellis estaba borracho y manejaba a velocidades superiores a 80 mph cuando causó el accidente mortal. No estaba claro de dónde sacó el alcohol el conductor menor de edad.

“Ningún padre debería tener que enterrar a su propio hijo”, dijo el miércoles el Fiscal de Distrito del Condado de Rockland, Thomas Walsh II, en un comunicado anunciando la sentencia. "Beber mientras se conduce es un delito atroz que se puede prevenir fácilmente. Debemos usar eventos trágicos como este como lecciones de aprendizaje para nuestros adolescentes, que sus acciones y decisiones tienen consecuencias reales. Mis más sinceras condolencias están con la comunidad de Suffern y las familias afectadas por esta tragedia".

Los amigos de la víctima que perdió la vida hicieron el mismo punto hace casi un año.

"Es devastador, no parece real", dijo Malcolm Sloan, un amigo de Zangrilli, en el momento del accidente mortal. "Sabemos lo que se supone que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y es devastador ver a la gente salir y cometer estos errores que aprendemos una y otra vez que no son aceptables".