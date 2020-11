Jefe de discriminación laboral del NYPD vinculado a mensajes de odio

NUEVA YORK - El jefe de la oficina de discriminación en el lugar de trabajo del Departamento de Policía de Nueva York fue relevado de su mando mientras los funcionarios investigan las acusaciones de que publicó mensajes de odio en un sitio web donde los oficiales transmiten quejas de forma anónima, dijo el jueves el comisionado de policía.

El inspector adjunto James Kobel está acusado de escribir ataques contra personas negras y judías, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ y otros durante más de un año utilizando el seudónimo "Clouseau", una referencia al torpe detective francés en las películas de "La Pantera Rosa". .

En mensajes publicados en el sitio web, "Clouseau" se refirió al fiscal de distrito de El Bronx, Darcel Clark, como un "ñu de dientes abiertos", ridiculizó al defensor público Jumaane Williams por tener el síndrome de Tourette, llamó al ex presidente Barack Obama un "salvaje musulmán" y al hijo del alcalde Bill de Blasio, Dante, un "cabeza de brillo". Todos ellos son negros.

El comisionado Dermot Shea calificó las publicaciones como “abominables” y “absolutamente repugnantes”. Kobel, el oficial al mando de la División de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, podría ser despedido después de una investigación interna, dijo Shea.

Kobel, de 50 años, no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado a la dirección de su departamento en busca de comentarios. Nadie respondió al número de teléfono de su casa que se le indicó. Negó ser "Clouseau" en una entrevista con The New York Times, que informó por primera vez sobre las acusaciones.

"No obstante, a pesar de mi negación, es probable que termine mi carrera", dijo Kobel al Times. "¿Adónde voy para recuperar mi reputación?"

Las acusaciones contra Kobel se detallaron en un informe que un panel de supervisión del Ayuntamiento hará público el viernes. Los investigadores del Ayuntamiento vincularon los mensajes a Kobel al hacer coincidir la información de los mensajes "Clouseau" con los detalles disponibles públicamente sobre la vida y la carrera de Kobel.

La policía de Nueva York dijo que recibió un borrador del informe el 14 de octubre e inmediatamente inició una investigación interna. Kobel ha cooperado con la investigación, dijo Shea.

Kobel fue relevado del mando y asignado a una asignación modificada esta semana.

"Ese es un paso drástico, pero pensamos que sería un paso apropiado debido a la naturaleza de su asignación, así como a las acusaciones y lo que hemos aprendido hasta ahora", dijo Shea a los periodistas.

Kobel, miembro del departamento desde hace 28 años, fue el segundo al mando en la oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo durante cuatro años antes de ser elevado a comandante en jefe en mayo.

La oficina es responsable de prevenir e investigar las denuncias de empleo y acoso y ha implementado cambios de política en los últimos años proporcionando salas de lactancia, permitiendo que los oficiales usen cubiertas religiosas en la cabeza y haciendo adaptaciones para los oficiales transgénero.