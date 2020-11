Instalación de arte público por artista hispana rinde homenaje a víctimas de COVID

Lo que debes saber Una nueva instalación al aire libre en la Mansión Morris-Jumel en la ciudad de Nueva York no es solo arte público, sino un tributo especial: un homenaje a los fallecidos debido a la pandemia de COVID-19.

NUEVA YORK -- Una nueva instalación al aire libre en la Mansión Morris-Jumel en la ciudad de Nueva York no es solo arte público, sino un tributo especial: un homenaje a los fallecidos debido a la pandemia de COVID-19.

"CoVIDA - Homage to Victims of the Pandemic" (o "CoVIDA -- Homenaje a las víctimas de la pandemia"), de la galardonada artista de origen mexicano, Andrea Arroyo, honra a las personas que han fallecido a causa del virus, reconoce la resistencia de nuestra comunidad y reconoce el coraje de los trabajadores esenciales que aún están en el frente líneas.

El título es un juego de palabras que combina la palabra “COVID” con "vida".

El tributo artístico estará en exhibición del 2 de noviembre al 31 de diciembre.

Handout/Bruce Katz

Para la instalación, Arroyo se inspiró en tradiciones de varios países y culturas de todo el mundo, combinando elementos como: figuras aladas, utilizadas en diversas culturas para representar el concepto universal de libertad; el paisaje urbano que celebra la curación de la ciudad de Nueva York; guirnaldas de flores en el tradicional color cempasúchitl del Día de Muertos; el papel picado tradicional; y adornos que se asemejan a cintas conmemorativas tradicionales, árboles de deseos, banderas de oración y altares.

Además, la instalación presenta una pieza importante que requiere la participación del público, ya que las cintas que se encuentran a lo largo de la instalación incluirán los nombres de las víctimas de la pandemia. El público puede enviar nombres de los fallecidos en persona en la Mansión Morris-Jumel y en los terrenos del parque Roger Morris, en ubicaciones satélites de la comunidad y virtualmente completando un formulario en línea.

Handout/Bruce Katz

CoVIDA está instalado en las puertas de la Mansión Morris-Jumel y la cerca del parque Roger Morris. La mansión, una casa histórica de 1765, es la residencia más antigua de Manhattan.

“Debido a las cuarentenas y las estrictas pautas de distanciamiento social, las personas no han podido unirse para llorar como comunidad, estar con sus seres queridos cuando pasaron o ser testigos de la magnitud de esta tragedia en todo el país”, dijo Arroyo en un comunicado. “Además de reconocer nuestra herencia cultural y la tierra de la Nación Lenape en la que nos encontramos hoy, CoVIDA reconoce que la vida continúa durante la pandemia, y mientras reflexionamos sobre la devastadora pérdida de vidas, miramos hacia el futuro con esperanza y celebramos la vida que está aquí y ahora".