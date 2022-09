Sospechoso se rehúsa a dar las “gracias” en Nueva York y mata a hombre a puñaladas

NUEVA YORK - Un simple acto de bondad se convirtió en una trifulca mortal en una tienda de cigarros de Brooklyn, según testigos en la escena.

Un video captó la pelea dentro de una tienda de cigarros del sector de Gowanus el miércoles, entre Jay Nuñez, de 37 años y otro hombre. Un testigo dijo que Núñez hizo un comentario acerca de no recibir las "gracias" por parte de un hombre a quien abrió la puerta, a lo que el otro hombre dijo que nunca le pidió a Núñez que la abriera.

Las imágenes de video de la pelea salvaje muestran a Núñez, vestido de blanco, y al sospechoso intercambiando golpes en la tienda antes de que la pelea continuara afuera.

"Estaba tratando de detener la pelea. Le dije, guarda el cuchillo, no vale la pena", dijo un trabajador de la tienda a nuestra estación hermana NBC 4 New York que no quizo ser identificado. "Una vez salieron, no había nada que pudiera hacer".

El trabajador dijo que las últimas palabras de Núñez fueron acerca de que lo apuñalaron, antes de colapsar cubierto de sangre y tropezar de regreso a la tienda. Se podía ver al sospechoso en un video saliendo de la escena en una bicicleta.

Conmocionada por el hecho, la madre de la víctima, Lucía Canella, dijo que no podía creer que perdió a su hijo en una disputa mortal producto de malos modales.

“Al menos puedes decir gracias, eso es todo lo que pidió. Pero se peleó y perdió, yo perdí a mi único hijo”, dijo Canella.

La policía busca al sospechoso. Aún no se ha hecho ningún arresto.

Cualquier persona que tenga información puede llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782). El público también puede enviar un mensaje a las autoridades en su página web o en Twitter @NYPDTips.