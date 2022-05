Hombre de NY acusado de robar más de $150,000 a través de organizaciones benéficas falsas

Un hombre de Staten Island está acusado de formar casi dos docenas de entidades benéficas fraudulentas para recaudar miles de dólares en donaciones que nunca fueron a un propósito caritativo sino a su propio uso personal, según el fiscal del distrito de Brooklyn.

Ian Hosang, de 63 años, enfrenta 12 cargos de hurto mayor en tercer grado, tres cargos de robo de identidad en primer grado y un cargo de plan de defraudación en primer grado, anunciaron el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, junto con la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

Hosang fue puesto en libertad sin fianza y se le ordenó regresar a la corte el 22 de junio. Si es declarado culpable, Hosang enfrenta una sentencia máxima de siete años de prisión. Información sobre su abogado no se supo de inmediato.

Según el fiscal de distrito dijo que, citando la investigación, entre 2014 y 2021, Hosang presuntamente formó 23 organizaciones benéficas fraudulentas, la mayoría supuestamente enfocandosé en el cáncer, y presentó documentos ante los secretarios de estado de todo el país en un plan para recolectar donaciones caritativas con falsos pretextos. Entre las organizaciones falsas, Hosang le dio los nombres "Sociedad Estadounidense del Cáncer para Niños”, “Sociedad Estadounidense del Cáncer de Ohio”), y “United Way” de varios lugares.

Según los fiscales, Hosang no ha tenido afiliación con la Sociedad Estadounidense del Cáncer o con United Way, y no tiene autoridad para usar sus nombres de ninguna manera.

Hosang tambien es acusado de supuestamente anunciar las organizaciones benéficas falsas y solicitó donaciones en varios sitios web. Estas donaciones se rastrearon hasta las cuentas bancarias abiertas de Hosang y supuestamente usó el dinero en gastos de manutención, incluidos pagos de hipoteca, facturas de tarjetas de crédito y licorerías, según la investigación. Según los fiscales, él recaudó al menos $152,000 en donaciones.

“Este acusado supuestamente se llenó los bolsillos al defraudar a los donantes desprevenidos que contribuyeron generosamente para ayudar a los pacientes con cáncer a combatir sus enfermedades", dijo González. "No toleramos este tipo de presunto fraude escandaloso, y mi oficina buscará enérgicamente la rendición de cuentas".

Por su parte, Timothy Phillips, director legal y de riesgos de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, describió al supuesto crimen por parte de Hosang como "inconcebible".

"Esta acusación es importante para la Sociedad Estadounidense del Cáncer a medida que trabajamos para mejorar la vida de los pacientes con cáncer y sus familias. No se trata de dólares. Se trata de tratamiento, calidad de vida y supervivencia", dijo Phillips. "Es inconcebible que alguien intente quitar eso por su propio egoísmo. El fiscal de distrito de Brooklyn y la fiscal general del estado de Nueva York están brindando un liderazgo fundamental para proteger la integridad de todas las organizaciones sin fines de lucro legítimas y las personas a las que servimos".