Hombre busca al dueño de un perro después de un ataque en un parque de NYC

NUEVA YORK - Un perro adoptado de un año, llamado Sarge, sufrió una herida terrible tras un ataque en un parque de la Ciudad de Nueva York y ahora su dueño busca al hombre dueño del perro que los atacó.

Will Ruppel dice que él y su perro estaban en el parque para perros de Union Square cuando un pitbull presuntamente mordió a Sarge en el cuello. Ruppel habría tratado con desespero alejar al pit bull de Sarge pero no tuvo éxito.

"Pensé que iba a morir cuando su lengua se estaba poniendo gris", recordó Ruppel. "Estoy en el suelo tratando de hacer que el pitbull abra las mandíbulas y realmente no estaba funcionando y él estaba gritando tanto".

Fue en eso momento que una multitud lo ayudó a alejar al pitbull de su perro. Ruppel dijo que pensaba que Sarge no lo lograría y, para colmo de males, el pitbull y su dueño desaparecieron en el caos.

Sarge recibió puntos de sutura y un drenaje en el cuello y Ruppel se quedó con más de $1,600 en gastos médicos.

"Hubiera sido diferente si el propietario me hubiera dado su información y lo resolviéramos", dijo Ruppel. "El hecho de que el dueño se fuera demostró que no le importaba la seguridad de mi perro ni la mía".

Ruppel dijo que también resultó herido durante el incidente y probablemente necesitará una vacuna contra la rabia. Quiere que el dueño del pitbull haga lo correcto y se presente.

"No quiero presentar cargos ni nada. Estoy seguro de que tu perro es un buen perro. Me gustaría que se presentara con una disculpa y me ayudara a cubrir las facturas médicas", dijo.

Ruppel agregó que los testigos filmaron el incidente con sus teléfonos. Espera que también presenten sus videos para ayudar a identificar al perro y a su dueño.