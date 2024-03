Hombre recibe tiro en la cabeza en estudio de grabación de Manhattan

Lo que debes saber Un hombre de 26 años está luchando por su vida después de que le dispararan en la cabeza en un estudio de grabación en lo que se conoce como "The Music Building" de Manhattan, que es el centro de ensayo más grande de la ciudad y se encuentra en la Octava Avenida.

Fuentes policiales dicen que la víctima estaba en un estudio en el piso 11 del edificio entre las calles 38 y 39 oeste poco antes de la 1 a.m. del viernes cuando aparentemente fue emboscado. Se vio a cuatro hombres huyendo del lugar a pie inmediatamente después del tiroteo, dijo la policía. No hay nadie detenido en este momento y la policía no ha revelado el motivo.

Los relatos iniciales de los testigos no fueron particularmente útiles, dijeron fuentes policiales. El viernes por la mañana, los agentes estaban recopilando imágenes de vigilancia de más de 10 cámaras ubicadas dentro y fuera del edificio.

Las imágenes de vigilancia indican que dos personas de interés fueron observadas en la 8ª Avenida poco antes del incidente. Se relacionaron brevemente con dos mujeres en una tienda antes de ingresar al 584 de la 8ª Avenida. Más tarde, el vídeo muestra a estos individuos, junto con un grupo de unas nueve personas más, saliendo del edificio.

Según los investigadores, sus patrones de movimiento y vestimenta distintiva se han detallado para una mayor investigación.

La víctima, residente de Eastchester Gardens, tiene un historial criminal notable, que incluye 27 arrestos. Su historial también incluye encuentros previos con intervenciones de salud mental.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782).