Guía de recursos para el área triestatal tras el paso catastrófico de Ida

La tormenta Ida se volvió catastrófica a medida que avanzaba por el área triestatal, convirtiendo las principales carreteras en arroyos, inundando el metro y las calles, y provocando estados de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey.

Al menos 36 personas murieron, incluido un niño de la ciudad de Nueva York, y decenas de miles se vieron abrumadas por las inundaciones que devastaron el área de los tres estados con lluvias históricas, al menos un tornado y vientos salvajes.

A continución compartimos una guía de cómo recibir asistencia y cómo ayudar a otros después de la devastación causada por la ira de Ida:

APOYA LOS ESFUERZOS DE AYUDA DE LA CRUZ ROJA

La Cruz Roja Estadounidensa está respondiendo a las comunidades más afectadas por la tormenta. Puede apoyar sus esfuerzos haciendo una donación económica o ofreciendo su tiempo como voluntario.

Para donar a la Cruz Roja, haz clic aquí.

Para ser voluntario de la Cruz Roja, haz clic aquí.

AYUDA ALIMENTARIA

Nuestros bancos de alimentos en el área triestatal son nuestros principales proveedores de alimentos de emergencia durante tiempos de crisis. Suministran los recursos a las despensas de alimentos y agencias de servicios locales.

Puedes ayudar enviando un mensaje de texto con la palabra FOOD al 707070, donde recibirás un enlace compatible con Apple Pay y compatible con dispositivos móviles para donar a nuestros bancos de alimentos locales. Tenga en cuenta que las tarifas de procesamiento se deducirán de su donación móvil a menos que elija cubrir esos costos.

Con las necesidades de la comunidad ya en niveles récord debido a la pandemia y muchos bancos de alimentos que enfrentan la pérdida de voluntarios, los bancos de alimentos se han visto obligados a depender de donaciones financieras para reabastecer los estantes, entregar productos estables a las familias y mantener estable la cadena alimentaria de emergencia.

Para obtener una lista por condado de los bancos de alimentos que prestan servicios en el área, haz clic aquí.

Los bancos de alimentos regionales del área triestatal son el centro de distribución de muchas despensas locales y organizaciones sin fines de lucro de la comunidad, todas las cuales entregan alimentos nutritivos a los necesitados. Necesitan donaciones financieras para ayudar a reabastecer sus estantes, particularmente con artículos empaquetados que se pueden distribuir fácilmente a quienes los necesitan.

La Ciudad de Nueva York abrió centros de ayuda para las personas afectadas. Aquí la información.

Para obtener más información y donar, visite:

Ciudad de Nueva York: Food Bank for New York City

Long Island: Island Harvest, Long Island Cares

Norte de Nueva Jersey: Community Food Bank of New Jersey

Condados de Monmouth y Ocean: Fulfill NJ

Condado de Fairfield: Connecticut Food Bank

Condado de Westchester: Feeding Westchester

Condados de Rockland, Orange, Putnam, Dutchess, Ulster y Sullivan: Food Bank of the Hudson Valley

MANTENTE INFORMADO

New York: https://alert.ny.gov/

New Jersey: http://www.ready.nj.gov/

Connecticut: ct.gov/ctalert

SERVICIOS DE EMERGENCIA

CARIDADES CATÓLICAS

Esta organización brinda servicios de emergencia que incluyen refugio, ropa y más servicios sociales independientemente de la religión o el estado migratorio.

Email: catholiccharities@ccannj.org

Catholic Charities of Trenton: 1-800-360-7711

Catholic Charities of the Archdiocese of Newark: 973-596-4100

Catholic Charities of Paterson: (973) 737-2077, info@ccpaterson.org

Catholic Charities Archdiocese of NY: (888) 744-7900

Catholic Charities of Brooklyn & Queens: (718) 722-6001

Catholic Charities of Staten Island: (718) 984-1500

RED CROSS (CRUZ ROJA)

Red Cross – Nueva Jersey

Norte de Nueva Jersey: (973) 797-3300

Phillipsburg: (201) 832-9953

Red Cross – Nueva York

Ciudad de Nueva York: (877) 733-2767

Long Island: (516) 747-3500

Área metropolitana del norte de la Ciudad de Nueva York: (203) 869-8444

PÉRDIDA / DAÑO A LA PROPIEDAD

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE NUEVA YORK

La línea directa para desastres del Departamento de Servicios Financieros ayuda con problemas relacionados con el seguro: 800-339-1759

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS DE NJ: 1-800-446-7467

ASISTENCIA POR DESASTRES DE FEMA: El Programa de Mejoramiento de Asistencia por Desastres de FEMA brinda ayuda a los propietarios de viviendas, inquilinos y dueños de negocios que han sufrido daños en su propiedad después de un desastre.

1-800-621-FEMA (1-800-621-3362)

Sitio web de asistencia en casos de desastre: https://www.disasterassistance.gov/

AYUDA FINANCIERA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS EN NJ

El gobernador Phil Murphy anunció este viernes los detalles preliminares de un plan para otorgar subvenciones a pequeñas empresas de Nueva Jersey afectadas por el tiempo severo causado por la tormenta tropical Ida el miércoles y la madrugada del jueves.

La Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJEDA) tiene la tarea de crear y administrar el programa, que brindará apoyo inmediato a corto plazo para el reembolso de alquiler / hipoteca a empresas y organizaciones sin fines de lucro de Nueva Jersey con hasta 50 empleados que sufrieron daños físicos en septiembre 1 y 2 del 2021, y cualquier inundación adicional inmediatamente posterior.

A través del programa de subvenciones de $10 millones propuesto, las pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro con hasta 50 empleados podrían solicitar subvenciones de $1,000 a $5,000 dólares.

El programa propuesto se presentará a la Junta de la NJEDA para su consideración y aprobación en una reunión especial el miércoles 8 de septiembre. Si se aprueba, la NJEDA espera anunciar los detalles completos y el cronograma de solicitud para el programa de subvenciones después de esa reunión.

Para más información, haz clic aquí.

DONA SANGRE

Antes del paso de la tormenta de Ida, los principales bancos de sangre del área triestatal informaban sobre una escasez significativa de sangre y solicitaban ayuda a la comunidad, particularmente con el impacto en aumento de la variante delta COVID-19.

Donar sangre toma aproximadamente una hora. La sangre y las plaquetas donadas se distribuyen rápidamente a los hospitales de su comunidad, lo que ayuda a sus amigos y vecinos más necesitados.

Para encontrar el sitio de donación de sangre más cercano a usted, visite:

AYUDA EMOCIONAL Y DE SALUD MENTAL

Si necesita alguien con quien hablar:

En Nueva York, los residentes pueden llamar a la línea de ayuda de apoyo emocional NY Project Hope al 1-844-863-9314. La llamada es gratuita, confidencial y se ofrece como parte de la respuesta de FEMA al COVID-19.

En Nueva Jersey, los residentes pueden comunicarse con NJ Mental Health Cares al 1-866-202-HELP (4357) para obtener apoyo gratuito y confidencial. El servicio se ofrece a través de la División de Servicios de Salud Mental y Adicciones de NJ Human Services y la Asociación de Salud Mental de New Jersey (MHANJ).

En Connecticut, los adultos necesitados que tengan 18 años o más pueden llamar a la línea de ayuda ACTION al 1-800-HOPE-135 (1-800.467.3135). ACTION cuenta con la ayuda de personal multilingüe para atender las necesidades de quienes no hablan inglés. Los niños menores de 18 años pueden llamar al 211.

¿Qué más puedes hacer?

Abra su hogar a una mascota sin hogar

Esta es la época del año en la que nuestros refugios y rescates de animales suelen estar en su máxima capacidad debido a las camadas de primavera. Sin embargo, el impacto persistente de la pandemia ha llevado a continuas restricciones operativas y reducciones de voluntarios, mientras que las necesidades diarias de nuestros amigos peludos solo han crecido. La necesidad de colocar a las mascotas sin hogar en hogares permanentes nunca ha sido tan grande.

Durante este tiempo, NBC 4 New York y Telemundo 47 se están asociando con docenas de refugios de animales y rescates locales para conectar a las familias amorosas con perros, gatos y otros animales domésticos en todo el área de los tres estados. A través de nuestra campaña Desocupar los Albergues puedes ver las mascotas disponibles desde la comodidad de su hogar, hacer una cita con un refugio o rescate y completar el proceso de adopción.

Visite DesocuparlosAlbergues.com para comenzar el proceso.

También puedes ayudar haciendo una donación en línea a los refugios y rescates de animales locales. Visite el sitio de donaciones de Greater Good Charities en DesocuparlosAlbergues.com.

NÚMEROS DE CONTACTO DE LUZ/ENERGÍA

Atlantic City Electric – 800-833-7476

Con Edison – textea REG to OUTAGE (688243) para recibir actualizaciones de apagones

EverSource – 800-286-2000

JCP&L – 888-544-4877

Orange Rockland– 877-434-4100

PSEG– 800-436-7734

PSEG Long Island 1-800-490-0075

National Grid – 1-800-867-5222

Vineland Municipal– 856-794-4280

United Illuminating Company– 800-722-5584

Norwich Public Utilities – 1-860-877-2555

Groton Utilities –1-860-446-4000

NÚMEROS DE LAS COMPAÑÍAS DE GAS

Cox: 1-877-832-7658

Elizabethtown Gas: 1-800-242-5830; Para informar una fuga de gas, llame 1-800-492-4009

Frontier: 1-800-921-8101

New Jersey Natural Gas: 1-800-221-0051; Para informar una fuga de gas, llame 1-800-427-5325

PSEG: 1-800-436-7734; Para informar una fuga de gas, llame 1-800-436-7734

South Jersey Gas: 1-888-766-9900; Para informar una fuga de gas, llame 1-800-582-7060

National Grid: 1-800-642-4272; Para informar una fuga de gas, llame 1-800-892-2345

CUENTAS DE REDES SOCIALES IMPORTANTES

AGENCIAS FEDERALES

@FEMA: Federal Emergency Management Agency

CONNECTICUT

AGENCIAS ESTATATALES

@GovNedLamont: Oficina del gobernador Lamont

@CTDEMHS: Connecticut Division of Emergency Management and Homeland Security (División de Manejo de Emergencias y Seguridad de Connecticut)

@CT_STATE_POLICE: Policía Estatal de Connecticut

@CIDNews: Connecticut Insurance Department (Departamento de Seguros de Connecticut)

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

@EversourceCT: Eversource Connecticut

@UnitedIllum: United Illuminating

OTROS SERVICIOS DE AYUDA

@CTRedCross: Connecticut Red Cross (Cruz Roja de Connecticut)

@FEMARegion1: FEMA Region 1 (ayuda Connecticut)

NUEVA JERSEY

AGENCIAS ESTATALES

@GovMurphy: Gobernador Phil Murphy

@LtGovOliver: Vicegobernadora Sheila Oliver

@NJGov: Gobierno de Nueva Jersey

@NJTransit: NJ Transit

@NewJerseyDOT: NJ Department of Transportation (Departamento de Transporte de Nueva Jersey)

@ReadyNJ: NJ Office of Emergency Management (Oficina del Manejamiento de Emergencia de Nueva Jersey)

@NJSP: NJ State Police Public Information Unit (Policía Estatal de Nueva Jersey)

@NJInsurFraud: NJ Office of the Insurance Fraud Prosecutor (Oficina del Fiscal de Fraude de Seguros de Nueva Jersey)

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

@PSEGdelivers, @PSEGNews: PSEG

@ORUConnect: Orange & Rockland

@ACElecConnect: Atlantic City Electric

@JCP_L: JCP&L

@etowngas: Elizabethtown Gas

@southjerseygas: South Jersey Gas

@NJNaturalGas: NJ Natural Gas

OTROS SERVICIOS DE AYUDA

@femaregion2: FEMA Region 2 (ayuda para Nueva Jersey y Nueva York)

@NJRedCross: Red Cross NJ (Cruz Roja de Nueva Jersey)

NUEVA YORK

AGENCIAS ESTATALES

@GovKathyHochul – Gobernadora Kathy Hochul

@nygov – Cuenta oficial del Estado de Nueva York

@NYSDHSES – New York State Homeland Security & Emergency Services (Servicios de emergencia y seguridad nacional del estado de Nueva York)

@nyspolice – New York State Police (Policía Estatal de Nueva York)

@NYSDOT – New York State Department of Transportation (Departamento de Transporte del Estado de Nueva York)

@NotifyNYC – Sistema de notificación de emergencia oficial de la Ciudad de Nueva York

@NWSNewYorkNY – Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York

@MTA – MTA

@LIRR – Long Island Railroad

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

@PSEGLI – PSEG Long Island

@ConEdison – ConEdison

@NationalGridUS – National Grid

OTROS SERVICIOS DE AYUDA

@FEMARegion2 – FEMA Region 2 (ayuda para Nueva Jersey y Nueva York)

@RedCrossNY – Red Cross NY (Cruz Roja de Nueva York)

ENLACES ESTATALES DE EMERGENCIAS

CONNECTICUT

Oficina de Manejo de Emergencias de Connecticut

Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública (o DESPP por sus siglas en inglés): 1-860-685-8190 y 1-800-842-0200

Connecticut 211: Connecticut 211 proporciona servicios de información al público durante desastres. Se insta a los residentes a que llamen al 211 si necesitan ayuda para encontrar recursos específicos o información básica antes, durante y después de un desastre. Además, los recursos están disponibles en el sitio web de Connecticut 211, haz clic aquí para obtener más información.

NUEVA JERSEY

Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva Jersey

NUEVA YORK

Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York

CONSEJOS IMPORTANTES

UTILICE LOS GENERADORES DE FORMA SEGURA

En la mayoría de los casos, se utiliza un generador para hacer funcionar algunos artículos domésticos durante un corte de energía temporal. Al usar un generador:

No sobrecargue su generador. Lea y siga las pautas de potencia en el manual del propietario.

Utilice un cable de extensión con conexión a tierra y apto para exteriores para las conexiones al generador.

Asegúrese de conectar electrodomésticos individuales al tomacorriente del generador. Siga las instrucciones del manual del propietario y use el generador según lo previsto.

No retroalimente el generador en un tomacorriente interior normal. Esto crea numerosos peligros, incluido un incendio.

Nuevamente, no opere generadores portátiles en ningún área cerrada, como un garaje, sótano o porche. Opere el dispositivo lo más lejos posible de la casa. Evite la colocación cerca de conductos de ventilación, puertas o ventanas.

UTILICE LAS VELAS CON CUIDADO

Durante un corte de energía, el uso de lámparas y linternas que funcionan con baterías es la opción más segura para la iluminación de emergencia.

Si necesita usar velas, tenga mucho cuidado. La Asociación Nacional de Velas ha preparado una serie de consejos que incluyen no usar velas como luz de búsqueda o luz nocturna. También debe asegurarse de que las velas estén siempre atendidas y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Puede acceder a una lista completa de consejos aquí.

EVITE EL ENVENENAMIENTO POR MONÓXIDO DE CARBONO

El riesgo de intoxicación por monóxido de carbono aumenta durante los cortes de energía. Hay varios pasos que puede tomar para evitar la exposición a este gas inodoro, incoloro y mortal.

Instala un detector de monóxido de carbono en cada piso de su residencia cerca de las áreas para dormir. Pruebe cada dispositivo y asegúrese de que esté funcionando correctamente. Las baterías deben reemplazarse dos veces al año.

No opere generadores portátiles en ningún área cerrada, como un garaje, sótano o porche. Opere el dispositivo lo más lejos posible de la casa. Evite la colocación cerca de conductos de ventilación, puertas o ventanas.

No utilice estufas para generar calor. No deje las puertas del horno abiertas ni hierva agua durante períodos prolongados. Cuando utilice estufas durante un apagón, asegúrese de que la habitación esté bien ventilada.

No haga funcionar automóviles ni ningún otro equipo que funcione con gasolina dentro de los garajes u otras áreas cerradas. Asegúrese de que cualquier operación se realice al aire libre con ventilación completa.

Conozca los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono. Incluyen dolor de cabeza, fatiga, mareos, náuseas o vómitos y pérdida del conocimiento. Salga de sus instalaciones y busque ayuda médica si usted o un miembro de su familia los experimentan.

ACERCA DE LOS SÓTANOS INUNDADOS

La inundación del sótano puede crear una serie de problemas que van desde el crecimiento de moho y bacterias hasta descargas eléctricas y más. Antes de tomar medidas para remediar la situación:

Asegúrese de que el espacio sea seguro para ingresar. Si no es así, no lo haga.

Si puede acceder al espacio de manera segura, documente el daño y tome fotos para cualquier posible reclamo de seguro.

Si necesita bombear el exceso de agua, asegúrese de que la bomba esté conectada de manera segura a un cable de extensión con conexión a tierra. Si el cable de extensión con conexión a tierra está conectado a un generador, asegúrese de que el generador esté lo más lejos posible de la casa y no en un área cerrada. Evite la colocación cerca de conductos de ventilación, puertas o ventanas.

Cada sótano es diferente y el impacto en un sótano sin terminar generalmente variará mucho al de un sótano terminado.

Las alfombras, la tapicería acolchada y las paredes / placas de yeso a menudo necesitarán una limpieza más exhaustiva para evitar la acumulación de moho y bacterias. Considere la posibilidad de consultar con un profesional sobre las posibles opciones de restauración y salvamento.

PREGUNTAS SOBRE SEGUROS

Es importante revisar su póliza de seguro para ver si su póliza cubre los daños específicos a la propiedad.