El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con AARP New York. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Nueva York. Haz clic aquí para conocer más sobre AARP New York.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En enero de 2023, la elegibilidad para los Programas de Ahorros de Medicare (MSP) se expandió sustancialmente en Nueva York, ayudando a hasta 300,000 neoyorquinos adicionales a calificar para los beneficios vitales que ofrecen. Esto significa que las personas que tienen dificultades para pagar sus primas de Medicare, copagos y medicamentos recetados ahora pueden encontrar cierto alivio, según las pautas de ingresos y recursos que califican a más personas que nunca. Si usted, como tantos otros neoyorquinos, podría beneficiarse de algún alivio financiero o alguna vez ha tenido dificultades para gestionar los gastos de Medicare, siga leyendo para conocer los diferentes Programas de Ahorros de Medicare, conocer qué ofrecen y cuáles podrían poner ahorros en su bolsillo.

Entendiendo lo básico

Medicare es un recurso vital para millones de estadounidenses, proporcionando cobertura de atención médica esencial en forma de seguro hospitalario (Parte A) y seguro médico (Parte B). Sin embargo, su cobertura gratuita es limitada y los costos asociados pueden acumularse rápidamente, especialmente para personas de bajos ingresos o con problemas de salud crónicos. Ahí es donde entran en juego los Programas de Ahorros de Medicare, ofreciendo asistencia financiera a aquellos que califican. Estos programas son un subconjunto de Medicare diseñado para ayudar a individuos elegibles con costos más allá de la cobertura básica de la Parte A de Medicare. Aunque la Parte A de Medicare es gratuita para la mayoría de los beneficiarios, solo cubre algunos servicios como la atención hospitalaria, pruebas de laboratorio y cirugía. Si bien estos servicios no son insignificantes, la mayoría de los estadounidenses mayores comprenden que la atención médica integral requiere una variedad de servicios adicionales—a menudo costosos—que afectan su poder adquisitivo.

¿Cuáles son los cuatro Programas de Ahorros de Medicare?

Los MSP son un subconjunto de Medicare diseñado para aliviar los gastos de Medicare de bolsillo para personas con recursos limitados, y cada uno tiene beneficios y pautas de elegibilidad únicas que pueden variar según su estado. A continuación, encontrará los servicios principales y los límites de ingresos en el estado de Nueva York para cada MSP.

Beneficiario de Medicare Calificado (QMB)

- Ayuda a pagar la prima de la Parte A

- Ayuda a pagar la prima de la Parte B

- Ayuda a pagar deducibles, coseguros y copagos

- Califica automáticamente para la Ayuda Adicional, un programa de subsidios para ayudar con los costos de medicamentos recetados.

- Límite de ingresos para individuos en Nueva York: $1,697 por mes

- Límite de ingresos para parejas en Nueva York: $2,288 por mes

Programa de Individuos que Califican (QI):

- Ayuda a pagar la prima de la Parte B

- Puede proporcionar reembolso retroactivo de las primas de la Parte B pagadas hasta 3 meses antes de la inscripción, si cumple con las pautas de elegibilidad.

- Califica automáticamente para la Ayuda Adicional, un programa de subsidios para ayudar con los costos de medicamentos recetados.

- Límite de ingresos para individuos en Nueva York: $2,280 por mes

- Límite de ingresos para parejas en Nueva York: $3,077

Determinar su elegibilidad es el primer paso para habilitar posibles ahorros, aunque esto puede ser un tanto confuso. AARP ofrece aún más recursos y guías exhaustivas para ayudarlo a través del proceso, ya sea que se esté inscribiendo en Medicare por primera vez o ya esté inscrito y busque maximizar sus ahorros.