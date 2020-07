Grupos civiles exiguen que no se siga la fecha límite para votar en NY

Lo que debes saber Grupos de libertades civiles le piden a un tribunal estatal que impida a los funcionarios electorales de Nueva York hacer cumplir el requisito de que los votantes se registren 25 días antes de una elección.

NUEVA YORK -- Los grupos de libertades civiles están pidiendo a un tribunal estatal que le impida a los funcionarios electorales de Nueva York hacer cumplir el requisito de que los votantes se registren 25 días antes de una elección para poder votar.

Representantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos dijeron el miércoles que presentaron una solicitud de una orden judicial preliminar en su demanda en curso presentada por primera vez en noviembre de 2018 contra la Junta Electoral del estado de Nueva York.

Los líderes de los grupos de libertades civiles argumentaron en corte que el requisito de registro de 25 días dejó a unos 93,000 neoyorquinos incapaces de votar en las elecciones presidenciales del 2016 porque se registraron después de la fecha límite. La reforma que ellos sugieren aseguraría que los neoyorquinos puedan registrarse al menos diez días antes de las elecciones, que según los líderes del grupo es la última fecha límite actualmente permitida por la constitución del estado.

"La elección de noviembre es una de las más importantes en nuestras vidas, y es más urgente que nunca que a ningún neoyorquino se le prohíba innecesariamente participar", dijo la directora ejecutiva de NYCLU, Donna Lieberman.

Los portavoces de la Junta Electoral del estado no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.

La Legislatura liderada por los demócratas y los grupos de derechos de voto están presionando para facilitar que los neoyorquinos voten en noviembre. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, dijo que apoya la demanda del grupo y dijo que es "crucial" que las personas puedan registrarse hasta el día de las elecciones.

"Este es un derecho constitucional, la gente tiene derecho a votar, pero hay un problema en este estado, un límite de 25 días antes de las elecciones", dijo el alcalde en una conferencia de prensa el miércoles. "Si no se ha registrado en ese momento, no podrá votar. Eso no tiene sentido en medio de una pandemia ".

El gran aumento en la votación por correo en las primarias del estado del 23 de junio ha alimentado la preocupación de que los votantes puedan ser privados de sus derechos en Nueva York bajo las reglas existentes que los grupos de derechos de voto consideran obsoletos.

El gobernador Andrew Cuomo, enfrenta decisiones sobre la legislación aprobada por el Senado y la Asamblea del estado la semana pasada que aborda el aumento esperado en la votación por correo este otoño.

Los proyectos de ley garantizarían que se acepten ciertas boletas en ausencia sin matasellos, facilitaría a los votantes votar en ausencia por temor a difundir COVID-19 y permitiría a los votantes solicitar boletas en ausencia antes y arreglar las boletas deficientes.