Funcionarios de NYC revelan sus esfuerzos para luchar contra la propagación de las ventas ilegales de cannabis

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., anunciaron el martes una asociación con las fuerzas del orden locales y los funcionarios electos para combatir la proliferación de dispensarios de cannabis ilegales y sin licencia en todo el condado de Manhattan.

Primero, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) presentó denuncias el martes contra cuatro establecimientos sin licencia que venden cannabis en el Noveno Recinto del NYPD. Las denuncias alegan que un oficial observó la venta de productos de cannabis en estos establecimientos a menores de edad y trató de cerrarlos por la venta ilegal de productos de cannabis y por operar sin licencia.

Además, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan envió cartas por correo a cada una de las más de 400 tiendas de humo conocidas en Manhattan, advirtiéndoles sobre la posibilidad de procedimientos de desalojo por ventas ilegales de cannabis.

“La legalización del cannabis fue un gran paso adelante para la equidad y la justicia, pero no vamos a dar dos pasos atrás al permitir que las tiendas de humo ilegales se apoderen de este mercado emergente”, dijo el alcalde Adams. “Hoy, nos enorgullece anunciar que estamos tomando medidas directas contra cuatro tabaquerías sin licencia en el Noveno Recinto, lo que complementará nuestros esfuerzos con el fiscal de distrito Bragg para responsabilizar a estos negocios ilegales. Nos enfocamos con precisión en proteger la salud y el bienestar de los neoyorquinos y asegurarnos de que esta industria emergente brinde equidad a quienes más lo merecen. También quiero reconocer el trabajo incansable del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y la Oficina del Sheriff para combatir la proliferación de tabaquerías sin licencia en toda nuestra ciudad y mantener seguros a los neoyorquinos”.

El alcalde Adams se asoció con D.A. Bragg y otros líderes electos en un esfuerzo colaborativo de cumplimiento que protegerá la incipiente industria legal del cannabis de Nueva York, así como la salud y el bienestar de los consumidores y los jóvenes neoyorquinos en riesgo por los productos no regulados.

Más específicamente, las demandas de la Policía de Nueva York alegan que los oficiales observaron la venta de cannabis a oficiales auxiliares menores de edad en estos cuatro establecimientos en Manhattan: Runtz Tobacco, ubicado en 14 First Avenue; Broadway, ubicado en 736 Broadway; Saint Marks Convenience & Smoke Shop, ubicado en 103 Saint Marks Place; y Sogie Mart Rolls & Puff, ubicado en 24 Avenue A. La Policía de Nueva York ahora busca cerrar estos establecimientos sin licencia bajo la Ley de reducción de molestias de la Ciudad de Nueva York por la venta de cannabis sin licencia, también una violación de la Ley de impuestos y regulación de la marihuana del estado de Nueva York.

“Durante casi dos años, hemos visto una proliferación de escaparates en todo Manhattan que venden productos de cannabis sin licencia, sin regulación y sin impuestos. Es hora de que termine la operación de los dispensarios de cannabis sin licencia”, dijo el fiscal de distrito Bragg. “Así como no permitimos que abran interminables bares y licorerías sin licencia en cada esquina, no podemos permitir eso para el cannabis. No es seguro vender productos que no estén debidamente inspeccionados y regulados en cuanto a dosis, pureza y contaminantes. Y ciertamente no es justo para las empresas competidoras. Los defensores lucharon arduamente para poner la equidad racial en el centro del régimen de legalización del cannabis de Nueva York. Queremos darle al mercado legal de cannabis de Nueva York una oportunidad justa de prosperar y dar a los neoyorquinos la seguridad de saber que existe un sistema seguro y ordenado para los dispensarios de cannabis. Juntos, podemos nivelar el campo de juego para el mercado legal de cannabis de Nueva York y cumplir la promesa de equidad y justicia por la que los defensores de la legalización lucharon durante tanto tiempo y con tanto ahínco”.

La carta del fiscal de distrito de Manhattan informa específicamente a las entidades comerciales que la oficina “está preparada para usar su autoridad civil bajo la Ley de Acciones y Procedimientos de Propiedad Inmobiliaria § 715(1) para exigir a los propietarios y arrendadores que inicien procedimientos de desalojo de inquilinos comerciales que se dedican al comercio o negocio ilegal, y a hacerse cargo de dichos procedimientos de desalojo si es necesario”.

Durante las próximas semanas, la oficina del D.A. trabajará con sus socios para determinar dónde existe evidencia de ventas no autorizadas de cannabis y otras actividades ilegales, y luego notificará a los propietarios sobre su requisito de iniciar los procedimientos de desalojo.

Si el arrendador no presenta una solicitud de desalojo dentro de los cinco días posteriores a la notificación por escrito, o si, después de presentar la solicitud, el arrendador no "procesa de buena fe con diligencia", entonces la oficina de Bragg iniciará su propio procedimiento contra el arrendatario como si fuera el arrendador.

“Están apareciendo tiendas de humo que venden ilegalmente productos de cannabis en vecindarios de Manhattan, lo que compromete la integridad del nuevo proceso de concesión de licencias de cannabis y socava los objetivos de equidad inmensamente importantes de las nuevas leyes de cannabis”, dijo el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine. “A medida que surge esta nueva industria legal, debemos asegurarnos de que las empresas que hacen lo correcto estén en condiciones de tener éxito. Estoy agradecido por el liderazgo de Bragg y el enfoque reflexivo de este problema y esperamos trabajar con él y las partes interesadas locales para garantizar que responsabilicemos a los operadores ilegales”.