Funcionarios de Long Island identifican al hombre detrás del apuñalamiento policial como exconvicto

NUEVA YORK -- La Policía de Long Island, Nueva York, identificó a un hombre que apuñaló a dos oficiales antes de ser asesinado por la policía como un exconvicto de 56 años que una vez cumplió dos años de prisión por agredir a otro oficial de la ley.

La policía del condado de Suffolk dijo el jueves por la noche que el hombre que atacó a los agentes en Medford el miércoles era Enrique López.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El jueves temprano, el comisionado de policía Rodney Harrison dio a conocer otros detalles del encuentro mortal durante una conferencia de prensa fuera del Hospital Universitario Stony Brook, donde los oficiales continuaron siendo tratados.

Ambos oficiales se están recuperando de heridas que no ponen en peligro la vida. Uno de ellos estaba conectado a un ventilador, pero en condición estable, dijo Harrison. Sus nombres no han sido revelados.

“Por la gracia de Dios, estos oficiales regresarán a casa con sus seres queridos”, dijo Harrison.

Los oficiales respondieron a una llamada al 911 sobre un hombre que amenazaba a los residentes de un complejo de condominios con un extintor de incendios, dijo la policía. Cuando se acercaron a López, sacó un cuchillo grande, dijo Harrison.

Los oficiales le ordenaron a López que soltara el cuchillo, pero él se abalanzó sobre ellos y los apuñaló, dijo Harrison. Un oficial fue apuñalado en la clavícula, el cuello y el área de la ingle, y el otro fue apuñalado en el pecho a través de su chaleco antibalas, dijo el comisionado. Un tercer oficial fue tratado en un hospital por tinnitus o zumbido en los oídos y dado de alta, dijeron las autoridades.

Uno de los oficiales le disparó cuatro tiros a López y lo golpeó en la parte superior del pecho, dijo Harrison.

La policía del condado le dijo el jueves a The Associated Press que uno de los oficiales que fue apuñalado le disparó a López, pero luego dijo que estaban equivocados y que no podían confirmar qué oficial abrió fuego. La oficina del fiscal general del estado está revisando el tiroteo bajo los procedimientos normales.

Los oficiales que fueron apuñalados tienen 20 años y menos de cinco años en la fuerza.

López había cumplido dos años de prisión por agredir a un oficial de policía en 2011, dijo la policía.