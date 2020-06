Fuentes: oficial del NYPD captado en video empujando manifestante enfrenta cargos criminales

NUEVA YORK -- Oficiales sindicales esperan que el policía de Nueva York visto en un video de protesta viral empujando a una mujer al suelo pueda ser acusado penalmente tan pronto como el martes, dijeron tres fuentes a News 4 New York.

La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn declinó hacer comentarios, excepto para decir que la investigación está en curso.

"Una vez más, el alcalde de Blasio y el jefe de policía de Nueva York están sacrificando policías para salvarse a si mismos. Crearon la estrategia fallida para gestionar estas manifestaciones. Enviaron a agentes de policía para hacer el trabajo sin apoyo o un plan claro. Ellos deberían ser los que enfrenten a la justicia", dijo el presidente de la PBA, Patrick J. Lynch, a nuestra cadena hermana NBC New York.

La semana pasada se suspendió a dos oficiales de policía de Nueva York que habían sido vistos en videos que mostraban que rociaban pimienta a manifestantes pacíficos en medio de demonstraciones contra la brutalidad policial, dijo el departamento.

Uno de los oficiales fue captado empujando a una mujer al suelo durante una protesta el 29 de mayo. La mujer, Dounya Zayer, estaba cerca del Centro Barclays el viernes por la noche cuando un oficial de policía de Nueva York la empujó al suelo. El video del incidente enfureció a millones de personas que lo vieron en las redes sociales, y Zayer habló en contra de las acciones de los oficiales ese día.

"Tengo dolor. Me duele la cabeza. No he dormido en tres días. Y no puedo dejar de vomitar", dijo Dounya Zayer. "Pero estoy tratando de hacer todo lo posible para mantenerme unida para que las personas que dependen de mí puedan hablar sobre la situación".

Zayer dijo que no fue agresiva con el oficial, identificado por funcionarios electos como Vincent D’Andraia del distrito 73 en Brooklyn. Ella dijo que se le acercó antes de que él le dijera que se apartara, lo que Zayer dijo que hizo, pero le preguntó por qué -- aun asi ella acabó suelo poco después.

Zayer terminó en el hospital con una conmoción cerebral, así como una opinión aún más tensa de la policía.

"Actuar de la forma en que actuaron hoy no está ayudando a la causa. No nos está demostrando que se preocupan por nosotros", dijo Zayer. “Hizo esto frente a su teniente y varios otros oficiales que me vieron caer en el suelo. Uno incluso miró hacia atrás para asegurarse de que todavía estaba en el suelo y continuaron caminando. Ningún oficial intentó ayudarme y ningún oficial intentó detener al oficial que me agredió”.

El supervisor del policía también está siendo disciplinado y fue transferido de su precinto.