Fiscalía: maestro de escuela católica en NJ es acusado de agredir sexualmente a un niño

NUEVA JERSEY -- Un maestro de una escuela católica en Nueva Jersey está acusado de contacto sexual criminal agravado con un niño, anunció el miércoles la Oficina del Fiscal del Condado de Bergen.

James Falletti, un hombre casado de 43 años y de Hackensack, enfrenta cargos de poner en peligro el bienestar de un niño y contacto sexual criminal agravado luego de que una investigación conjunta de meses realizada por la Oficina del Fiscal del Condado de Bergen y el Departamento de Policía de Elmwood Park supuestamente reveló que Falletti agredió sexualmente a un niño que tenía entre 13 y 16 años en Elmwood Park.

La investigación se inició después de que el Departamento de Policía de Elmwood Park se comunicó con la Unidad de Víctimas Especiales de la Oficina del Fiscal del Condado de Bergen el 30 de agosto de 2021 con respecto a una presunta agresión sexual de un niño. Según la denuncia, Falletti participó en la actividad sexual inapropiada el 8 de junio de 2017.

Falletti es maestro en la Escuela Corpus Christi, una escuela católica en Hasbrouck Heights que atiende a estudiantes en los grados desde Pre-K3 a 8. La escuela no hizo comentarios cuando nuestra cadena hermana NBC 4 New York se comunicó con ellos. La Arquidiócesis de Newark no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

La información del abogado de Falletti no se conoció de inmediato.