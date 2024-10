Fiscales: Contratista mintió sobre reemplazo de tuberías de plomo en Newark

Lo que debes saber JAS Group Enterprise, Inc. había recibido más de $10 millones a través de su contrato con la ciudad más poblada de Nueva Jersey para implementar el plan para reemplazar todas sus tuberías de agua con plomo después de que pruebas consecutivas mostraran niveles elevados de plomo que excedían el límite federal en 2017, según el Fiscal Federal, Philip Sellinger, que acusa de fraude a la empresa promotora de construcción inmobiliaria.

NUEVA JERSEY -- El Programa de Reemplazo de Líneas de Servicio de Plomo en Newark, promocionado como un gran éxito y un modelo para otras ciudades de Estados Unidos, se vio contaminado el jueves después de que fiscales federales alegaran que uno de los contratistas contratados para reemplazar las tuberías de plomo que suministran agua no terminó completamente el trabajo.

"Durante años, las tuberías de plomo que transportan agua potable a los hogares en Newark permanecieron enterradas en el suelo después de que la ciudad contrató a una empresa para reemplazarlas", dijo el agente especial interino a cargo del FBI en Newark, Nelson I. Delgado. "A la empresa, junto con otras, se les pagó para reemplazar las líneas de servicio de agua porque cualquier cantidad de exposición al plomo es perjudicial para la salud de las personas, especialmente la de los niños. Alegamos que los sujetos de esta investigación sabían que no estaban reemplazando las tuberías de plomo y luego hicieron pasar fotografías engañosas para ocultar las que dejaron en el suelo".

Desde principios de 2020 hasta 2022, la empresa dirigida por el director ejecutivo Michael Sawyer supuestamente presentó fotografías de tuberías que ya estaban hechas de cobre y afirmó que las habían reemplazado.

"Deliberadamente ordenaron a los trabajadores que dejaran las tuberías de plomo", dijo Sellinger. Las fotografías enviadas a los inspectores estaban borrosas o la suciedad ocultaba tuberías de plomo que permanecían en el suelo.

Sanders está acusado de enviar mensajes de texto falsamente destinados a hacer creer a los inspectores que el trabajo para el que se contrató a la empresa no era necesario porque no había tuberías de plomo. Donde ya existían tuberías de cobre, supuestamente se pidió a las cuadrillas que las limpiaran y puliran para que pareciera que estaban recién instaladas.

"Un testigo estimó que otro capataz de JAS ordenó a los equipos que hicieran esto en cientos de sitios", añadió Sellinger.

El compromiso de Newark de reemplazar aproximadamente 20,000 servicios de plomo en escuelas, hogares y empresas fue un proyecto costoso que se esperaba que durara hasta una década. Sin embargo, una ordenanza aprobada por funcionarios de la ciudad que permitía el acceso a las tuberías sin la aprobación de los propietarios aceleró el enorme proyecto de infraestructura en menos de tres años.

La crisis del agua llegó a un punto crítico en 2018 cuando el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, un grupo de defensa del medio ambiente, demandó a Newark y afirmó que la ciudad había actuado con demasiada lentitud y minimizó el peligro para los residentes después de que se descubrió que un sistema de control de corrosión fallaba.

Para evitar una crisis de salud pública similar a la de Flint, Michigan, la ciudad añadió una sustancia química diferente al agua que actuó como una capa en el interior de las tuberías de plomo, pero finalmente tuvo que distribuir filtros de agua y, en algunos casos, agua embotellada, para residentes después de que la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (o EPA por sus siglas en inglés) encontrara altos niveles de plomo en algunos lugares en 2019 a pesar de los filtros.

Según la EPA, cualquier cantidad de exposición al plomo, incluso a niveles inferiores al estándar federal procesable de 15 partes por mil millones, es perjudicial para la salud, especialmente para los niños.

En una conferencia de prensa el jueves, el alcalde de Newark, Ras Baraka, enfatizó que la salud de los residentes no estaba en peligro debido a las supuestas acciones de los contratistas porque el ortofosfato agregado para prevenir la corrosión estaba funcionando según lo previsto. Durante los últimos ocho o nueve meses, Baraka dijo que los investigadores federales estaban trabajando para localizar tuberías sobrantes y, debido a la investigación en curso, no pudieron notificar al público.

"Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y felices de haber llegado a su fin", dijo Baraka. "Cuando el fiscal federal identificó los sitios iniciales, fuimos a esos sitios. Cambiamos lo que nos mostraron inmediatamente ese día. Continuamos haciéndolo a medida que avanzamos. No quiero que tengamos esta suposición de que las personas estaban en riesgo de sufrir estar expuesto al plomo porque ese nunca, jamás fue el caso".

En total, aproximadamente el 1% de las tuberías fueron afectadas por el contratista de JAS.

Los funcionarios de Newark han excavado alrededor de 400 sitios donde JAS afirmó haber realizado su trabajo, dijo Sellinger. Entre ellos, se encontró que 28 tenían tuberías de plomo que deberían haber sido reemplazadas. Sawyer supervisó 14 de esos sitios, añadió el fiscal. El investigador de la EPA, Tyler Amon, agregó que todas las tuberías de plomo que se descubrieron fueron reemplazadas.

Sawyer y Sanders están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico. Si son declarados culpables, enfrentan una posible pena de 20 años de prisión y una multa de $250,000 dólares, el doble de las ganancias brutas o el doble de las pérdidas brutas sufridas por las víctimas del delito, según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey.

NBC New York se ha puesto en contacto con los abogados que representan a Sawyer y Sanders. El abogado de Sawyer no hizo ninguna declaración en este momento y el abogado de Sanders no respondió a una solicitud de comentarios.

"Le pedimos a cualquier persona que vea algo o sepa algo que quiera informar que llame al FBI Newark al 973-792-3000", dijo el agente Delgado.