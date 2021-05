Fiscal General de Nueva York presenta sólidas reformas a las leyes sobre el uso de la fuerza policial

Lo que debes saber La procuradora general de Nueva York, Letitia James, anunció el viernes una sólida reforma para cambiar las leyes estatales sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía.

Gwen Carr, la madre de Eric Garner que murió cuando un oficial de policía usó un estrangulamiento prohibido en él en 2014, estuvo en la conferencia de prensa de James y discutió la responsabilidad policial.

"En la mayoría de los casos, los agentes que matan a personas ni siquiera son acusados de un delito, y mucho menos condenados por uno. De hecho, según el Proyecto de Mapeo de la Violencia Policial, menos del 2% de los agentes están acusados y sólo una cuarta parte de ellos son finalmente condenado ", dijo James.

La Ley de Responsabilidad Policial busca enmendar la ley estatal que justifica el uso de la fuerza por parte de la policía dado que la ley estatal actual establece "un estándar extremadamente alto para enjuiciar a los agentes que han usado indebidamente fuerza letal o excesiva", según la oficina de James.

La ley incluye una serie de reformas encaminadas a mejorar los protocolos y fortalecer las medidas de rendición de cuentas cuando la policía usa la fuerza, especialmente la fuerza letal, al tiempo que establece nuevas sanciones penales para los oficiales que usan la fuerza "muy por encima de lo que se justifica en una interacción con civiles."

Estos cambios tienen como objetivo reducir las muertes a manos de la policía al garantizar que los agentes de policía se adhieran a prácticas y tácticas que tengan como objetivo preservar la vida y solo utilicen la fuerza letal como último recurso.

"Tantas mujeres y hombres de color han muerto a manos de la policía y esto ha reavivado la llama de la justicia y la justa indignación que ha estado ardiendo durante siglos. Estamos en medio de un ajuste de cuentas racial en este país. Mientras estos asesinatos continúan no es nuevo, con más teléfonos celulares y grabaciones, más personas están presenciando la insoportable verdad que muchos de nosotros conocemos desde hace mucho tiempo ", dijo James durante una conferencia de prensa el viernes.

"El mes pasado vimos a un oficial de policía condenado por el asesinato de George Floyd, pero el veredicto de Derek Chauvin es exactamente la excepción que confirma la regla: la responsabilidad en estos casos es rara", continuó diciendo. "En la mayoría de los casos, los agentes que matan a personas ni siquiera son acusados ​​de un delito, y mucho menos condenados por uno. De hecho, según el Proyecto de Mapeo de la Violencia Policial, menos del 2% de los agentes están acusados ​​y sólo una cuarta parte de ellos son finalmente condenado ".

La política recientemente introducida tiene como objetivo eliminar la justificación de la fuerza letal cuando un oficial simplemente sospecha que una persona ha participado en una conducta delictiva. También permitirá a los fiscales considerar si la conducta de un oficial generó un riesgo sustancial e injustificable de que la fuerza sea necesaria.

James dijo que "durante demasiado tiempo" los agentes de policía "han podido evadir la responsabilidad por el uso injustificado de fuerza excesiva y letal", incluso en Nueva York, donde las leyes han otorgado a la policía una defensa general para utilizar la fuerza en interacciones con civiles, dificultando a fiscales que buscan perseguir a los policías que abusan de su poder.

“No solo es gravemente injusto, sino que también ha demostrado ser increíblemente peligroso. Esta es una desviación de la ley actual que no proporciona una forma para que los fiscales consideren la propia responsabilidad de un oficial de crear la necesidad de la fuerza en primer lugar", dijo James.

"Hace casi siete años, mi hijo fue asesinado por la policía de Nueva York. Dijo 'No puedo respirar 11 veces. Y 11 veces decidieron no dejarlo vivir, y todos vimos el video. Entonces sabemos que era excesiva la fuerza que se utilizó. Mi hijo debería haber estado vivo hoy si el oficial de policía hubiera seguido el protocolo o si hubiera alguna responsabilidad ".

En 2019, un juez de la policía de Nueva York declaró al ex oficial Daniel Pantaleo culpable de "agresión imprudente" cuando usó un estrangulamiento inadmisible contra Garner, un padre de Staten Island de 43 años. Se encontró al oficial no culpable de "estrangulamiento intencional". Una autopsia descubrió que la muerte de Garner se debió en parte a un estrangulamiento; el médico forense dictaminó que el caso era un homicidio. Pantaleo fue despedido después del incidente, una medida que fue alabada por defensores y líderes locales, incluido el alcalde Bill de Blasio, quien dijo que "se hizo justicia". El reverendo Al Sharpton elogió la decisión de despedir al polémico policía y calificó la decisión de Pantaleo de buscar la reincorporación posterior como "no solo una falta de respeto al Comisionado de Policía y al Departamento de Policía de Nueva York, sino también a la familia Garner", y agregó que si recupera su trabajo, “representará una amenaza” para las poblaciones minoritarias en la ciudad de Nueva York. Aunque ya no es un oficial de la policía de Nueva York, un gran jurado de la ciudad de Nueva York no acusó a Pantaleo por la muerte de Garner.

"La Ley de Responsabilidad de la Policía hará cambios críticos y necesarios a la ley, proporcionando estándares claros y legítimos para cuando el uso de la fuerza es aceptable y promulgando consecuencias reales cuando un oficial cruza esa línea", dijo James.

"Si bien este es un paso importante para abordar las deficiencias de nuestro sistema de justicia penal, no es una cura para todos los males que han afectado a demasiadas familias y se han cobrado demasiadas vidas. Debemos seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestros comunidades y garantizar que nadie esté fuera del alcance de la justicia ".